翡翠區華人居民踴躍出席Division 安全社區聆訊會 提出很多第一首經歷　市議員及運輸局大為讚賞

（本報訊）上周四晚在翡翠社區中心內舉行了首場「Division 安全社區聆訊會」，居住在本區的華人家庭，踴躍出席並積極發表了不少寶貴的意見，這等意見讓波特蘭運輸局感到非常寶貴，因為這全都是天天都在使用這道路的人士的親身體驗。

由今年初才掌管運輸局的市議員Dan Saltzman 當日亦有到場，並帶來了好消息，他說波特蘭市議會動用了緊急特權法，超越州政府的權力，將Division 街由82街至174街一段五里長的路段，將目前的限速降至每小時30咪。

Saltzman 議員在發表講話時首先向翡翠區的居民道歉，並表示會立即行動，著手改善Division 街的安全措施。Saltzman 議員隨後亦參加了分組討論，聽取了英語組居民的意見。

出席的波特蘭運輸局主任Leah Treat表示，看到有這麼多居民帶著孩子出席，就了解到大家對Division 街安全的關注，也看到要改善Division 街的迫切性。她表示看到出席的人士當中有這麼多小孩，作為一名有四名子女的母親，她說：「我希望當你們踏出這中心，就能安全地橫過馬路，步行返家。但我們需要你的幫助，向我們講述你的意見。」

當晚出席的人士，以華人居多，參加的都非常踴躍提出了不少極有建設性的建議。包括取消Division 街的停車位，加添照明街燈，增加過馬路的安全設施，在學校上下課時間減速至20．．．．．等等。

翡翠區委員會自2011年成立以來，透過不同的方式，包括社區公聽會、逐戶探訪，特別是商號們，深入了解這區的需要。Division 街和82街的安全問題，一直是翡翠區的商戶和居民所關注的問題。經過多年的努力，市政府終於在18個月前通過接納翡翠區提出的「零意外景願Vision Zero」。

由去年開始，82街陸續進行了多項改善工程，例如加闊行人路，加設過馬路的安全設施等等，而2017年開始，工程將集中在Division 街。

去年底，在同一晚相隔兩小時在Division 街上，有兩名市民被車撞死，其中一人是華人。這兩宗意外，立即受到市政府的關注，了解到工程要經多部門的批核才能進行，於是隨即宣佈向波特蘭運輸局批出30萬元的緊急撥款，協助位於Division 街的兩小區：翡翠區和Division中途區的區民，希望可以設立一些輕度的設施，增加Division 的安全性，同時用作教育民眾有關道路安全的知識，加強市民對道路安全的認知，希望這樣能減低路人出意外的機會。

上周四的「Division 安全社區聆訊會」是為這兩小區連串的教育講座揭開序幕。

在三月十一日，翡翠區委員會將與波特蘭新聞和華賢勵志基金會合辦，首個專為華人而設的道路安全講座。

在過去三年內，波特蘭運輸局與負責翡翠區項目的亞太裔聯盟合作舉辦過多場公聽會，取得意見後，已落實近700萬元改善公認為全城最危險的路段之一，由82街至174街的一段Division 街的工程。

立即展開的改善措施包括：在Division 街增設顯示車速的燈牌、在無燈號的地點設有混合行人訊號燈、快閃行人訊號燈、偵測車速攝影機等。

在「零意外景願Vision Zero」項目下，市政府承諾以下五點：

增加不同語言和文化組別的交通安全教育

由於沿Division 街的居民，有不少都是不會英文的移民，他們沒有汽車，很多時都靠走路到他們要到的地方。這項目特別要求政府要照顧這一班居民，政府採取的措施包括增設多語言路牌，舉辦教育性的講座，在區內的商號或街道上張貼有關交通安全的訊息。

使用自動化執法來降低車速

波特蘭運輸局已將在156街的偵測車速攝影機工程提前七個月安裝，並將在未來數周內正式啟用。

透過顯示車速的燈牌提醒司機們要減速

在這段Division 街沿線將安裝六個燈牌。

調低限速

至於，市議員Dan Saltzman談到的調低限速至每小時30咪，這是一項臨時措施，先實行120日。波特蘭運輸局希望在這120天內的實況，能作為他們向州運輸局申請永久減速的理據。

透過街上的設施，達到減速的效果

波特蘭運輸局將加快和擴展原定的在Division 街的工程，包括分別在111、115、136和138街安裝快閃行人訊號燈；在124和158街安裝混合行人訊號燈；在102街至148街路段加設中間安全島、街燈；保護全線的單車徑；在認為危險的地方禁止汽車轉彎等。

最後，市議員Dan Saltzman表示，他希望大家踴躍參與和支持，他將以此協助他提出的220萬撥款要求，將「零意外景願」項目所定出的目標落實，他希望當市政府考慮撥款時，大家能在市議會中作見證。

另外，TriMet 公司在Division 街，造價高達1.75億元的公交項目將於2021年完工，目的要改善Division 街的巴士服務，其中亦牽涉到不少沿街的改善工程。相信，在未來，波特蘭運輸局要與Trimet 作出緊密的合作，將工程互相配合。