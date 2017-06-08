翡翠區綠化項目需要你的寶貴意見　　下周將舉行三個社區會議 6月14日中午12時至1時是專為華人社區而設的會議　請撥冗出席

（本報訊）翡翠區獲得美國國家環境保護局（EPA）撥款，在區內進行綠化項目，經過月來與區內商家的探討，翡翠區將於下周，由13日到15日舉行三次翡翠區，希望民眾能出席，瞭解項目的發展情況，並為設計和如何綠化提出寶貴的意見。

為了方便說中文的華人，特別安排在6月14日中午12時至1時舉行一場專為華人而設的社區會議，地點在翡翠社區中心，歡迎所有華人出席，為翡翠區在改善環境和綠化進程，集思廣益。

在EPA撥款支援下，項目的委員已分別在翡翠區內選出數個地點，作出綠化的設計，達到社區的連繫，改善目前的「城市熱島效應」（Urban Heat island）和空氣質量的問題，有更多公園和草地可供使用，及支援本社區關注的題目等。

委員會已聘請了一個本地的顧問團隊，與多元文化聯盟（Multicultural Collaborative）一起合作，促成與社區內不同族裔的人士有交流機會，透過所有收集得來的意見，構思富創意的綠化項目設計。之後，翡翠區及亞太裔聯盟（APANO）將利用這等設計尋找資金來支持這些重要的社區投資項目。

其中被選又得到業主同意為他們的物業進行綠化工程的包括位於Division 街的Van Hanh越南餐館和位於82街的富康商場等。在會中將展示設計團隊初步的構思，希望得到參加人士的意見。

今次舉行這三次社區會議，希望能有更多街坊和關心翡翠區未來發展的人士出席，為項目建議中的設計，達成共識，實現大家認為的理想環境設計。

除了上述專為華人而設的社區會議外，還有在6月13日和15日，由晚6至8時，在翡翠社區中心（Division 82街）內舉行，歡迎大家積極參與。為翡翠區未來的發展表達自己的意見。