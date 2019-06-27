翡翠區社區活動中心開幕　正式啟用

（本報訊）週二（25)晚，有過百名嘉賓聚集在Division 82 街，新落成的O82廉租公寓地下一層，慶祝APANO 及翡翠辦公室及社區活動中心的開幕，場面非常熱鬧。

這座新大樓的前身是舊傢俱店，由都會局（Metro）給予翡翠區居民臨時使用的社區中心，該中心極受民眾歡迎，華人社區亦常在這裡辦活動，多個政府部門亦選在這地點開公聽會或例會。但在2017年底拆卸後，要找到一個可容納過百人的地方來舉辦活動實在困難。

經過年多的建築時間，這個翡翠區社區活動中心終於可以正式啟用。參加開幕禮的嘉賓們都表示感到興奮。其中出席的嘉賓包括多位州政府、市政府及縣政府議員、同源會代表應書琪先生及夫人、華人服務中心主任梁永富、華裔建築設計師何巽及丈夫、波特蘭新聞編輯暨翡翠區委員許張淑儀及一眾支持亞太裔聯盟（APANO）工作的人士等。

開幕禮開始之先，由司儀Raahi Reddy介紹建造這座大樓的過程；接著有APANO董事局主席Toni Tabora-Roberts、市議員哈迪斯蒂（Jo Ann Hardesty）、都會局主席Bob Stacey、翡翠區委員許張淑儀及APANO 副主任Duncan Huang 等分別發表講話。

早在翡翠區成立之前已是本區發展委員之一的許張淑儀表示，這個活動中心對翡翠區社區來說是非常重要的，她在這一區已有20多年時間，一直都沒有一個可讓社區聚集的地方，如今這個新的活動中心將可讓社區有個聚腳點。在之前的舊傢俱店內，華人社區就曾經舉辦過有超過150人出席的交通安全講座，過百人出席的協助選民投票的專場等等，這活動的模式都引起了政府部門的關注，並已成為了其他部門與少數族裔社區溝通所採納的模式，許張淑儀特別指出，這些工作和與社區的互動，就讓翡翠區的名聲愈來愈為人所知。她希望這個新落成的中心將成為翡翠區的居民和商家們聚集的地點，一起商討如何合作將翡翠區進一步改善，成為大家引以為榮的社區。

據了解，該新的活動中心同樣的受歡迎，市議員哈迪斯蒂及州眾議員Alissa Keny Guyer已率先安排在這裡舉辦公聽會，聽取民意。中心亦歡迎各界租用，詳情可到網址apano.org/resources/rent-our-space/查閱。