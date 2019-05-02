翡翠區慶祝首座廉租屋O82入伙 48戶家庭成功申請入住

（本報訊）翡翠區首座廉租屋82nd Orchards「82街果園」（簡稱O82）於本年初落成，首戶住客在二月底已入住。主導這廉租屋項目的亞太裔聯盟APANO及 Rose社區發展於上周四（25日）舉行了慶祝會。

大會四時開放供各界入内參觀及提供小食飲料予賓客。在82街與Division街交界中有座色彩鮮艶設計獨特的大樓，就是「82街果園」，往樓上示範單位參觀，發覺住所建築用料堅固，間格實用，基本冷暖設備、大型電器俱全，實在適合兩至三人小家庭。參觀過後，移至地下享用小吃和飲品，和其他賓客寒喧一番。

五時許，開幕儀式正式開始，先由Rose 社區發展主席Julia Metz致觀迎詞，道出O82不但美觀且實用，Rose社區發展從1992年起一直為東南區民眾爭取廉租住屋項目，及多謝有關人等的支持和幫助。接著，由APANO（亞太裔社區聯盟）的Duncan Hwang致词，他指出O82的週遭環境，如對面有PCC大學，及交通便利等，亦表示O82十分合適那些市民如新移民居住，及多謝有對O82這計劃的有關機構，如財務等實際的捐助及貢獻。

跟著的致词嘉賓分别有波特蘭房屋局（Portland Housing Bureau） 的Shannon Callahan、美國銀行（US Bank） 的Ann Melone、都會局的Bob Stacey、Home Forward 的Ian Davie、SERA 建築 的David Stepenson、O’Neill Walsh Community Builders 的Ryan Wilde 和Ali O’ Neill 等等。

另外，诐特蘭市長泰德惠勒亦抽空到場，多番向O82有關工作人員及機構如Rose 社區發展、APANO等致謝，並謂這是一個令人驚喜的計劃，讓人認識到社區合作下的成果，市長又說，O82公寓項目是在本市最需要房屋的時候建造，地點亦非常合適，在不同政府階層和商企攜手下，順這公寓能早日順利落成，為很多家庭提供了優質的住所。市長指出，住在這裡的街坊們，子女可以在本區上學，父母可以在這區工作，完全與本區接合，這樣的模式才能有一個穩健的社區。最後市長強調：一個家庭最重要的是相處，而O82公寓就是一個最佳的居所。

最後，由Nick Sauvie 和嘉賓們主持剪彩儀式，大會在歡愉的氣氛中完結！

O82公寓的前身是一傢俱店，空置後由都會局買下，計劃發展公交沿線的房屋，並在計劃落實之前供翡翠區作為社區活動使用，不少政府的會議都移師其內舉行，讓政府人員更加認識到翡翠區的需要，特別是廉租住屋單位。最後在APANO及翡翠區委員的推動行下，與ROSE社區發展合作，建成這座廉租公寓。住客們由今年二月已開始陸續入伙，其中有數戶是華人家庭。在整個招租過程中，APANO協助了不懂英語的人士完成申請手續。

APANO的副主席Duncan Hwang表示，隨著區內的多項發展，包括波特蘭社區學院、Division 街安全項目和Trimet 的巴士快線項目，本區無論在房價、租金、消費等各樣都會升級，迫使一些原來在這區的人士在無法負擔下要遷離；而O82公寓項目，就是要向大家發出一個屬於本區未來的聲明，「無論如何，我們都會留下！」

翡翠區成立以來，獲政府撥款發展，升級是必然的，建造廉租公寓就能穩定社區，讓原來的街坊有能力留在原區，APANO及翡翠區委員會仍在不斷發掘本區建造廉租房屋的機會。Duncan表示，O82公寓項目對社區對政府來說是一個雙嬴的項目，而原來的街坊將有機會享受到社區升級後的新設施。