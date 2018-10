翡翠區廉租柏文明年初落成 大樓命名為82nd Orchards

(本報訊)翡翠區一直在力推的區內廉租柏文,工程正進行得如火如荼,預計明年二月初落成,並於本年底開始接受住客申請入住。這座柏文大樓已命名為The Orchards of 82 nd ,名稱的意思是「82街果園」。

You might also like...