翡翠區廉租柏文明年初落成 大樓命名為82nd Orchards

（本報訊）翡翠區一直在力推的區內廉租柏文，工程正進行得如火如荼，預計明年二月初落成，並於本年底開始接受住客申請入住。這座柏文大樓已命名為The Orchards of 82nd，名稱的意思是「82街果園」。

「82街果園」是前翡翠區的活動中心，早年由都會局買下，目的是要在主要交通幹道上為低收入群建造廉租的住屋單位。在翡翠區委員及負責翡翠區項目的亞太裔聯盟（APANO）努力推動下，這夢想終於在Rose 社區發展及APANO 合作下實現，整棟柏文樓高四層，共有48個單位，地下將是APANO的總辦公室及給公眾使用的活動中心。

至於「82街果園」的名稱是與82街的歷史有關的。

原來早在第二次世界大戰之前，在Montavilla 區（由82街至84公路/205公路至Mt. Tabor）一帶，有不少亞裔家庭在此擁有果園和農地。在第二次世界大戰期間，不少日裔的園主都被拘禁在集中營內，而這些園主亦因此失去了他們的農地，果園亦被摧毀。

當時有一個日裔年輕人Sadaji Shiogi於19世紀初移民到美國，他在現時的Montavilla 區內購買了10畝農地，種植莓及蔬菜，收成後就拿到市場買，他的家人和親人就靠這果園為生。

在美國的大蕭條時代，這家人仍不斷的努力經營他們的果園，並成功在波特蘭市的北區開辦他們的雜貨店。除了擁有農地、有商舖，後來更買了房屋。但由於當時的土地法，移民是不能擁有田地的，所以這名日本移民亦不能將努力賺得來的房地產登記在自己的名下，後來他們將新屋及店舖均登記在他們在美國出生的女兒名下。

在第二次世界大戰開始時，Shiogi先生被政府誣告間諜罪，被聯邦政府捉拿，家人則被關入集中營，後來得到國會議員的協助下Shiogi 先生才能與家人一起在集中營內團聚。在二戰結束後，一家人被釋放並回到波特蘭，但果園和雜貨店的產權已被他人奪走，房屋則可拿回。一家人所受的傷痛和損失，一直都未有得到任何的賠償。

這一段屬於翡翠區不公平的移民歷史已被遺忘了。今次翡翠區希望藉取命「82街果園」來喚醒大家有關移民受到不公平對待的逸事。

現時，在82街的波特蘭社區學院校舍內，仍可看到昔日果園遺留下來的痕跡。