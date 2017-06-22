翡翠區將施行綠色城市發展 三處選址已完成初步規劃

（本報實習記者王倩韞攝影報導）上週，波特蘭發展處在翡翠區召開了三次關於未來綠色城市的規劃發展社區會議，會議邀請了該地區的企業代表，居民，委員會成員等來共同商討。負責這規劃發展項目的顧問公司，在波特蘭城市發展處的協助下，選定了區內三個地點進行研究，給翡翠區增加更多的綠化。選定的三個區域分別為Division 89街，富康商場和Division 85街的天橋地段，投入的建設將包括公園、廣場、車道綠化分離帶、自行車道、城市花園等等。項目負責人Anita Yep表示，整個規劃項目不單單是綠化翡翠區，這還能帶動區內的經濟發展，為翡翠區增加商業機會，吸引更多遊人到訪，從而提高該翡翠區的知名度。

89街Brooklyn街

89街Brooklyn街一直是一塊屬於市政府康樂局的草地，這項目牽涉這塊政府用地和私人的住宅用地。由於區內缺乏公園和休憩的場地，設計師們建議在此建造一個公園供居民休息娛樂，公園內有供市民進行活動，包括太極或健身等，亦設有燒烤區，滑板區，羽毛球區，兒童遊樂園等。在公園的一些角落還會安置裝有頂棚的休息桌椅，不但滿足了人們聊天放鬆的需求，也滿足家長們想要照看在玩樂的孩子們。

在眾多的建議中，最受歡迎的是在公園旁邊開闢公共菜園，居民們可以認領土地來種一些他們喜愛的蔬果。這不但綠色環保，還可增添居民們生活的樂趣。目前，發展處正在積極向私人土地業主進行協商，希望他們可以同意出售土地。

另外，長久以來，能安全地在Division街過馬路一直是一個頭痛的問題。因此，設計師亦針對建議中這公園外圍Division 街車流量大及快的情況，特意在繁忙路口加設交通安全標誌來減緩車流量，來確保行人過馬路的安全。此舉在會議上得到了各方代表以及委員會成員的一致的贊同。

富康商場

設計師們提出了改善商場營商環境的設計，負責的設計師指出，室內的商場已不太合時宜，將店面向出將有助改善環境。在建議中的設計，在右邊停車場，將單調的墻面打通為一個個的小商舖，並在小商舖的對面闢為餐車場。商舖和餐車都會成為綠化帶以及人行道，增加消費者的安全以及購物樂趣，將富康商場打造成一個富含美食、娛樂、購物的休閒廣場。

設計師在商場的入口建議建造一個有中華標誌性的牌樓。為了改善只有一個入口，在繁忙時段經常引至塞車的問題，商場的業主希望能在停車場的後街增設一出入口，減低82街入口的繁忙程度。業主亦藉著本市房屋極之渴求的情況下，考慮在停車場的地方建造房屋，如這屬實，將大大增活化翡翠區這地段的環境。

85街Division 天橋

位於翡翠區85街的天橋建造了多年，但自從為了方便學生以及老人們過馬路，特意在旁增添了人行道後，天橋就成了擺設。在這次的規劃中，設計師將此天橋設計為進入翡翠區的標誌，在天橋上加上“JADE”（翡翠區）的字樣，歡迎每一個來到翡翠區的過客以及遊客。至於在天橋底下的行人路旁，設計師大膽構思，用餐車來填補原來光禿禿的荒地，增加這街段的活動。同時，作為主幹道的Division街，運輸局打算在車道中間種植樹木，造成一綠化帶的同時，還可以將兩方向的車道分開，連同增添自行車道等設施來確保騎自行車人的安全。

今次的會議分三天舉行，負責這項目的顧問公司聯同設計團隊及環保局人員均在場聽取市民意見。在周三下午的一場更是特別以中文進行，方便區內的華人表達意見，由設計團隊中的華裔建築設計師何巽負責，整個會議都以當地居民的需求為主，每當居民提出新的要求或者想法時，設計師們都會連夜構想應對方案來盡全力的滿足不同人群的需求。

這三個綠化項目在收集了市民意見後，設計將作為向政府申請資助的藍圖，希望能早日落實綠化翡翠區的理想。