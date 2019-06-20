翡翠區夜市前奏活動Eat Up系列座談會 本地自創品牌飲食界人士與你分享成功之道

（本報訊）由亞太裔聯盟主辦的翡翠區夜市前奏活動Eat Up系列座談會，將於下周開始，分別邀請三位在本地自創品牌的飲食界人士，為有意在業界闖一番事業的人士，講述他們成功之道，講座以英文講述。

在Eat Up系列三次的座談會中，受邀的人士將與大家分享自己的文化如何影響和激勵他們，學習的過程，所遇到的挑戰和如何踏上成功之路。所有座談會將在Division 夾82街新落成的翡翠社區中心內舉行。

第一個講座：與世界分享你的食品

6月27日（四）6:00 – 8:00pm

費用：每位15元

主講嘉賓是本地有名的Choi’s Kimchi 的創辦人，韓裔的Matt Choi；及俄勒岡州立大學食品創新中心的研究助理兼烹飪項目的經理Jason Ball。二人將講述如何將家傳的食譜制成可公開發售的制成品，在這過程中，了解食物安全，資源和成本等。

詳情及購票請查閱：www.eventbrite.com/e/eat-up-tickets-61084936690

第二個講座：開設店舖

的主題是如何找尋理想的店舖和財務上的安排！

7月11日（四）6:00 – 8:00pm

費用：每位15元

今次的嘉賓是在市內已有六家店舖的Coco Donuts 東主之一Prak Khou，及向少數族裔提供商業借貸和創業資詢服務的非營利機構Ascent Funding 的Robin Wang。內容將講述如何找到一個理想的零售店舖，如何創立公司和獲得財務上的幫助。

詳情及購票請查閱：www.eventbrite.com/e/eat-up-tickets-61084936690

第三個講座：與本地名廚Carlo 暢談

7月11日（四）6:00 – 8:00pm

費用：每位15元

Carlo 名廚即將在東南區開設他首家餐館，主攻菲律賓美食，他會在座談會中講述他創業的故事和即場作烹飪示範。

詳情及購票請查閱：www.eventbrite.com/e/eat-up-tickets-61084936690