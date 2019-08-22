翡翠區夜市一連兩周六（24日、31日）在82街PCC內舉行

豐富美食 精彩節目 近百商家歡迎市民到場享受戶外夜色

（本報訊）大波特蘭地區最受歡迎的戶外節目，翡翠區夜市又來啦！由本周六一連兩個星期六（24日、31日）在82街Division 的波特蘭社區學院（PCC）內舉行，免費入場，歡迎各界到來參加這個集吃喝玩樂於一身的活動。

每年夜市的美食攤位所供應的食品，可以說是全城最多元文化的，你可以在此品嚐到中式、泰式、非洲、日本、歐洲、菲律賓、柬匍寨、墨西哥……等美食；飲品方面除了最潮的波霸飲料外亦有在炎熱的夏天少不少了的冰淇淋和刨冰等。不少市民都特別前來，在此享用他們的晚餐。喜愛暍啤酒的，更可在旁邊的啤酒園邊吃邊暍，同時又可欣賞啤酒園內小舞台的各樣表演。

另加上近80個零售和資訊攤位，每年夜市都非常熱鬧。

至於在主舞臺，表演於晚上6時正式開始，有多元文化的節目，包括舞獅、多國的民族舞蹈、歌曲、武術於在主舞臺，表演於晚上6時正式開始，有多元文化的節目，包括舞獅、多國的民族舞蹈、歌曲、扯玲．．．等等；其中有網上人氣華裔唱作人Rachael Wang；和本地著名的寶萊塢印度舞DJ，將舞動全場。

至於兒童們，有多個遊戲攤位讓孩子們玩上一整晚，贏取禮品；另外，來自兒童博物館或是圖書館等攤位亦有活動提供予兒童參予。

場內近百個攤位，加上精彩的演出，保證你能留足一晚。

翡翠區國際夜市是翡翠區導向委員會為振興區內經濟所舉辦的年度活動，由1994年首辦開始已非常成功，每年均吸引超過二萬遊人到場，盡獲觀眾們的好評，並且被本地報章稱為波特蘭市東南區最大型的戶外社區活動。

主辦單位翡翠區委員會，希望夜市能為這區帶來好的經濟效益，並且讓廣大市民對82街留有一個好印象，令本地區的商號受惠，今年也希望可以再創佳績。

2019年翡翠區夜市分別在今個周六24日及下周六31日晚，由下午5時至晚上10時，在東南區波特蘭社區學院（PCC）校園內舉行歡迎各界參加。

翡翠區國際夜市是由翡翠區導向委員會主辦，波特蘭文藝中心統籌，波特蘭社區學院贊助場地，亞太裔聯盟、波特蘭發展協辦，贊助單位：波特蘭市政府、富國銀行（Wells Fargo）、Trimet、Ascend、Care Oregon、Kaiser Permanente、OnPoint Community Union、波特蘭運輸局、西北天然氣公司（NW Nautral）、Portland Nursery、iHeart Radio、Raimore Constructions、Umpqua Bank、Buddy’s Lounge、波特蘭新聞等。