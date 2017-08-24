翡翠區國際夜市首晚在歡樂氣氛下結束　內容豐富　節目精彩　大獲觀眾好評 周六繼續在Division 82街 PCC 校園內進行第二晚活動　同樣精彩　不容錯過

（本報訊）大受民眾歡迎，本地區最大型的夜市，已於上周在Division 82街 PCC 校園內進行，觀眾、商戶和贊助商對活動好評如潮，網友亦紛紛在網上留言，表示在上周六的翡翠區國際夜市中，一家大小都渡過了開心的一個晚上。

夜市在下午五時開始，觀眾魚貫入場，在美食廣場內的攤位享用各式各樣不國家的口味和飲料，包括有中式、泰式、非洲、歐洲、韓式、菲律賓、夏威夷．．．等等。

在場內設攤位的有超過80個來自各行各業，及不同團體組織或政府機構等，提供不同的資訊和展品，包括新鮮瓜菜、特色禮品等。水務局特別在場內設有飲水機，隨便讓觀眾取用。除了大會設有的兒童遊戲攤位外，不少攤位都向兒童們提供不同的手工製作，白蓮舞獅隊更即場教授舞獅，令到整個PCC 校園都充滿歡樂的氣氛。

舞台的演出在六時開始，今年首天的夜市，大會用舞獅表演作為開始和結束，先有白蓮舞獅隊的跳樁舞獅，他們是首隊本地舞獅隊有這樣高技術的演出，精彩的演出，博得了現場觀眾雷動的掌聲，他們更徇眾要求，在第二天的夜市，於啤酒園內再演一次。而李氏龍獅團的夜光獅，則作當晚的壓軸演出，三隻可愛發亮的獅子在台下和台上趣緻的舞動，將首晚夜市歡樂的氣氛再一次帶入高潮。其他精彩的表演包括有將夜市變成一個大跳舞派對一樣的寶萊塢大家跳舞蹈、精彩的肚皮舞和霹靂舞，及本地華裔歌手Rachel Wong 等等。

喜愛啤酒的觀眾，可以在設於校園的另一面啤酒園內，一邊嘆啤酒，一邊欣賞小舞台的表演。

錯過了上周夜市的觀眾，今個周六仍可到在東南82街夾Division 街PCC 校園內舉行今年度最後一晚翡翠區國際夜市，時間由下午五時至晚上十時。今次的舞台演出主要是不同族裔的文化文藝演出，包括有日本大鼓、波特蘭文藝中心學員的中國舞和武術、墨西歌舞、印度舞、菲律賓舞、柬埔寨舞、和本地的由亞裔成員組成的搖滾樂隊。在啤酒園的演出則有跳樁舞獅、流行歌、肚皮舞、太極等。