翡翠區國際夜市周六在82街PCC內舉行 豐富美食　精彩節目　近百商家歡迎市民到場享受戶外夜色

（本報訊）眾人翹首相盼的波特蘭的翡翠區國際夜市又來啦！！！

今年的國際夜市繼續延續了往年的逛逛逛，吃吃吃，high high high的傳統。

去年的美食園亦被覓食的觀眾擠得水洩不通，今年也延續了美食園的活動。美食攤位提供各式不國家的口味，包括有中國、泰式、非洲、日本、歐洲、韓式、港式、菲律賓．．．．等等。有這麼多美食當前，保證讓你看得心花怒放，立即有選擇的困難。

舞臺表演於晚上6時正式開始，先有白蓮舞獅隊將為大會揭幕，其他節目包括有不同族裔歌手獻唱、霹靂舞演出、去年舞動全場的Bollywood 舞蹈、再由李氏龍獅隊的夜光獅來結束首晚的夜市。

值得一提的是，白蓮舞獅隊將演出難得一見的跳樁舞師；參加過今年美國吉他唱作大賽，並晉身前五的的本地華裔唱作人Rachael Wang也會前來為翡翠區夜市助陣。節目之精彩，實不能錯過。

另外，今年的啤酒園將移師到波特蘭社區學院PCC的行政大樓停車場內，市民可以前來品嚐啤酒的同時，欣賞小舞台上同樣精彩的節目，例如有爵士樂、中樂、歌唱、太極．．．等等。

超過80個不同的機構、商戶均在場為大家提供不同的資訊和售買不同的工藝品。

翡翠區國際夜市是翡翠區導向委員會為振興區內經濟所舉辦的年度活動，由1994年首辦開始已非常成功，吸引超過二萬遊人到場，盡獲觀眾們的好評，並且被本地報章稱為波特蘭東區最大型的戶外活動。

主辦單位翡翠區委員會，希望夜市能為這區帶來好的經濟效益，並且讓廣大市民對82街留有一個好印象，令本地區的商號受惠，今年也希望可以再創佳績。

2017年翡翠區國際夜市分別在19日及26日晚，由下午5時至晚上8時，在東南區波特蘭社區學院（PCC）校園內舉行，免費入場，歡迎各界參加。

下周六（26日）晚的演出團體有波特蘭文藝中心的舞蹈和武術演出、墨西哥舞蹈、印尼舞、菲律賓舞等民族舞及本地亞裔搖滾樂隊 The Slants。