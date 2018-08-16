翡翠區國際夜市一連兩周六（18日、25日）在82街PCC內舉行 豐富美食 精彩節目 近百商家歡迎市民到場享受戶外夜色

（本報訊）眾人翹首相盼的波特蘭的翡翠區國際夜市又來啦！！！

今年的國際夜市將繼續延續往年的吃喝玩樂精神。

夜市最重要的是「特式小吃」：今年的美食園將移師到啤酒園的旁邊，肯定再會被覓食的觀眾擠得水洩不通，攤位提供中式、泰式、非洲、日本、歐洲、韓式、港式、菲律賓、柬匍寨………；飲品方面除了最潮的波霸奶茶外亦有多種特式的飲料，在炎熱的夏天，當然少不少冰淇淋和刨冰等。有這麼多美食當前，保證你有選擇的困難。

夜市內分別有兩個舞臺，表演於晚上6時正式開始，有多元文化的表演。包括有舞獅、多國的民族舞蹈、日本太鼓、武術．．．等等；另外，每晚都有不同的樂隊表演，包括第一晚的網上人氣華裔唱作人Rachael Wang、本地的亞裔樂與怒樂隊Slants、菲律賓樂隊、令人聞歌起舞的俄羅斯音樂樂隊等。

喜愛啤酒的人士，在指定的啤酒園內可一邊享用多款啤酒，又可欣賞表演。

至於兒童們，有多個遊戲攤位讓孩子們玩上一整晚，贏取禮品；另外，來自兒童博物館或是圖書館等攤位亦有活動提供予兒童參予。

以上的項目，再加上場內近80個攤位、商戶，在場為大家提供不同的資訊和售買不同的工藝品，保證你能留足一晚。

翡翠區國際夜市是翡翠區導向委員會為振興區內經濟所舉辦的年度活動，由1994年首辦開始已非常成功，每年均吸引超過二萬遊人到場，盡獲觀眾們的好評，並且被本地報章稱為波特蘭市最大型的戶外社區活動。

主辦單位翡翠區委員會，希望夜市能為這區帶來好的經濟效益，並且讓廣大市民對82街留有一個好印象，令本地區的商號受惠，今年也希望可以再創佳績。

2018年翡翠區國際夜市分別在今個周六18日及下周六26日晚，由下午5時至晚上10時，在東南區波特蘭社區學院（PCC）校園內舉行，免費入場，歡迎各界參加。

翡翠區國際夜市是由翡翠區導向委員會主辦，波特蘭文藝中心統籌，波特蘭社區學院贊助場地，亞太裔聯盟、波特蘭發展協辦，贊助單位：波特蘭市政府、富國銀行（Wells Fargo）、Trimet、教師協會（AFT）、富康商場、波特蘭旅遊局（Travel Portland）、United Way、波特蘭電力公司（PGE）、西北天然氣公司（NW Nautral）、波特蘭新聞、州亞太事務委員會（OCAPIA）、Steinhaus等。