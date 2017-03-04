翡翠區商業小組舉辦「長期商業租約：如何能保護租客和業主」講座 歡迎商業租客和業主們參加　了解雙方的權利 由經驗豐富的黃紹文主講

（本報訊）翡翠區商業小組每月均向區內商戶舉辦專題講，三月份將邀來黃紹文（Simon Wong）先生負責主講「長期商業租約：如何能保護租客和業主」。

負責這小組的是設在波特蘭社區學院內，小型企業發展部的專業商業顧問Leslie Hildula，她說，在過去五年向商業東主們提供的指導下，了解到租金佔了一個商業的最大部份開支。因為不少店主都不是物業的擁有人，他們每月都要付出租金。而店家們都知道店舖的位置對業務成功與否有著極大的影響。

當然位置好的店舖，租金貴，但可為店主省下不少宣傳費，只要改善店面的佈置就能吸引顧客進入店內。

第二就是店主有否白紙黑字的將租約和條文訂下來，或是單靠口頭承諾。口頭承諾的租約顯示出業主與租客有互信，大家明白彼此間的利益，不用靠法律條紋來管制雙方。這方式可能是好的，但絕對是不智的做法。因為雙方在協商後，有可能相方對某些條紋的解釋不一樣，時間一直過去，當時的一段對話已變得模糊不清了，當有意見不同的時候就有機會引來混亂，甚至爭執。一份租約，確實地列出了租約的內容，讓雙方都能明。

在商討租約內容時，業主和租客都有機會明白到所有細節。商業的租約與住客的租約全不一樣，住客租約多是保護住客的。但商業租約，幾乎所有條件都是可透過商討而達成協議的。例如，店舖須要維修，如租約沒定明這是業主的責任，那租客就必須負責了。如冷暖氣壞了、窗門破爛了、屋頂漏水等等，隨是一大筆額外開支。

第三要考慮的加租。如你所在的地區愈來愈繁榮，那你的租金會愈升愈快。在這情況下，租客唯有將所加的租金轉嫁到顧客身上。另一個影響較少的做法是，可能分開加價，每次加些少，這樣做可以留住客人。

如要了解更多有關租約的保障，請參加於3月13日（周一），下午二時到四時半，在翡翠區辦公室內舉行的「長期商業租約：如何能保護租客和業主」講座。主講人是華人社區中一名經驗豐富的地產經紀及來自小型企業法律診所（Small Business Legal Clinic）的人員。屆時將會用英文主講，在答問時間，可用中文並有翻譯。

由於座位有限，有意參加人士可到以下網址報名： www.eventbrite.com/d/or–portland/events/ ，或來電波特蘭新聞預留位置。

翡翠區辦公室地址：2788 SE 82nd Ave., 203室，即永明商場內燕子樓樓上。