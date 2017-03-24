翡翠區商業小組「長期商業租約」講座受歡迎 由大學法律學生主持的小企法律診所　致力幫助市內小企　收費廉宜

（本報訊）翡翠區商業小組三月的專題講是「長期商業租約：如何能保護租客和業主」，並已在上星期一舉行過，參加者踴躍。經驗豐富的華人地產經紀黃紹文（Simon Wong）講述了不少寶貴的經歷，讓予會者獲益良多。主講題目的「小型企法律診所」導師及法律學生們，即場講解在簽署租約時的要留意的事項及如何討價還價，並即時分組，由予會者分別扮演業主和租客的角色，進行談判，實地學習。

當日參加的小型企業東主們，有不少是正在尋找合適的舖位開業，有些是已租下舖或，欲了解更多有關租客的權利。

華人地產經紀黃紹文在講座其間，向予會者講述了他在過去多年來協助小企在波特蘭租店舖時，與業主或是管理公司商討的過程中所遇到的情況，予會者都表示這些經驗將有助他們懂得如何處理租約。黃紹文除了是一名房屋地產經紀外，他更是一名專業的商業地產經紀，他的客戶包括極大部份由外州到來波特蘭開業的商號，黃紹文豐富的地產和合約知識，加上多年的經驗，獲得了客戶的完全信任，由開舖到簽約到店舖開張，黃紹文都會一一照顧和一直提供協助。他說，曾經為一個餐館與業主商討多年，最後終於協助雙方達成協議，成功簽下租約。

當日被邀來的另一組人士是來自「小型企法律診所」（Small Business Legal Clinic）的團隊。團隊有中有執業的律師和來自Lewis & Clark 法律學院的學生。

「小型企法律診所」成立於2006年，一直以來向本地的小型企業提供廉價的法律服務。當遇到須要律師解決的問題時，律師的收費是不少小型企業難以負擔的費用。這是一個由納稅人金錢資助的項目，最初由波特蘭市政府撥款10萬元開始成立，後來又得到了來自市內多家大型律師事務所、銀行和其他個人或基金的資助下，在過去已成功為超過900間新成立或發展中的小企，處理超過1,500宗不同的法律個案，而其中有75%的客戶屬不熟悉美國法律的新移民、女性擁有的小企、少數民族擁有的小企等。「小型企法律診所」都能協助他們正確地開始他們的生意，從而發展其業務。

「小型企法律診所」所提供的服務包括有《公益項目》，這項目是由俄勒岡州律師協會認可的項目，至2006年至今，有近300名律師義務為「小型企法律診所」的客戶提供服務，由「小型企法律診所」按客戶所需要的服務而配對專業處理項目的律師，一對一的提供所需的法律協助。

對參予這項目的法律學生來說，是一個有助他們邊學邊實習的經驗。

由於收費低廉，「小型企法律診所」服務的對象是低收入人士。要獲得「小型企法律診所」的服務，客戶必先報名，提供所有文件，然後由診所決定申請客戶是否合格。收費有低至每個案25元，亦有按小時計的。該團隊表示，如獲接納後，未能如英語溝通，他們會協助找到懂客戶語言的律師或學生幫忙。

「小型企法律診所」服務的範圍包括有商業貸款、審閱及起草合約、僱佣輔導、公司成立的選項、知識產權及商標保護、合法法規等

欲了解詳情，可到「小型企法律診所」網頁go.lclark.edu.sblc。