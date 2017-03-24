翡翠區可負擔房屋項目　展示設計圖收集意見

（本報訊）翡翠區的舊傢俱店即將拆卸重建成可負擔房屋，本月初，負責的建築師和社區中心的設計師展示了他們的設計，居民到了解設計並提供了不少意見作改良。

翡翠區可負擔房屋項目造價1,650萬元，樓高四層，共有48個出租單位，其中包括有兩房和三房單位及數個套房單位，停車位暫時只有十多個，預計柏文將於2019年落成。負責這項目的是ROSE CDC，一個非營利的房屋發展公司，建築設計由Sera 建築設計負責。

地下一層除了柏文的公用地方外，餘下是一個五千多呎的地方。負責翡翠區項目的亞太裔聯盟（APANO）已展開200萬元的籌款活動，準備將這5,000呎買下來，作為該機構的永久會址，而APANO 將撥出其中約1,000 呎作為社區中心，公開讓市民使用。

東南82街夾Division 街的舊傢俱店在過去兩年來，一直是一個社區中心試點。在去年，共有25,000人次使用這中心，證明了在這一區實在是缺乏一個讓居民進行活動的地方。所以APANO在籌建辦公室時，亦樂意撥出地方，繼續成為這區的社區中心，為居民所享用。

由於地方不大，對一個與辦公室共存的公用地方，在設計上實在是一個挑戰。負責這富挑戰性的設計項目的是，華人熟悉的華裔設計師何巽與其丈夫John所組成的Resolve 建築設計。APANO表示，起用何巽是因為她是一個關心社區的設計師。

（上接A1版）公聽會當日，不少附近的居民到來了解新一輪的柏文設計，包括選用的材料，及樓房的設計等；而一班關心社區中心的人士，亦來看看設計師如何能將一個私人辦公室與公用的中心，互相配合而共存一室。當日Resolve 所展示的設計圖給了予會者不少驚喜，設計師能靈活地利用這小小的地方，配合不同的活動需要。

都會局（Metro）於兩年多前將東南82街夾Division 街的舊傢俱店購下，發展可負擔房屋項目，作為該部門鼓勵在交通沿線發展住屋（Transit-Oriented Development Program ）項目的其中之一，這項目的是針對早前發表的波特蘭30年發展計劃的景願，透過投資在公交沿線和高人流的地區，發展成一個人口密都高，商住混合用途的地區。與世界其它城市的發展一樣，多樓層的住宅，地下一層是商舖，周邊有公交車站，行人熙來攘往，一片繁華的景象，這就是所謂城市的生活。

去年起，ROSE CDC 已開始舉行了多次公聽會，收集附近居民的意見，其後已開過兩次會議，今次展示的是最新和修改過的圖則。參加者向建築設計師提供了不少意見。作為經濟繁榮發展區，波特蘭發展局鼓勵社區積極參與，讓社區有配合市民心意的發展。

都會局選擇這地點發展可負擔房屋，其中一原因是這位置的巴士站，是全城最多人次使用的車站，乘客量最高。同時，行經這地區，估計將於2021年開通的Division 捷運巴士計劃亦即將展開。屆時，交通方便是這棟柏文的優點，所以在設計這柏文時，重點亦不會放在停車位的多少。

當日有不少華裔居民出席，有表示，房租不斷上升，已到難以負擔的情況，希望知道更多有關這棟可負擔房屋的資料，了解一下能否有機會入住。一位華裔居民表示：自已和家人已住在這區多年，有熟悉的鄰居，孩子亦在這區讀書，購物樣樣都方面，已習慣了不想離開。

翡翠區可負擔房屋項目將於今年年底展開工程，五月將有另一次公聽會，建築設計師們將按今次收集得來的意見，作最後的修改。