翡翠區可負擔房屋項目　上周四舉行動土儀式



（本報訊）翡翠區的舊傢俱店即將拆卸重建成可負擔房屋，上周四負責發展項目的ROSE CDC及亞太裔聯盟（APANO），聯同一眾社區人士，百多人出席了當晚的動土儀式，慶祝翡翠區的一項重要項目正式展開。儀式由ROSE CDC 的行政主任Nick Sauvie和亞太裔聯盟總裁Joseph Santos-Lyons主持，州參議員Michael Dembrow、州議員Alissa Keny-Guyer、都會局議員Bob Stacey、麥魯瑪縣議員Jessica Vega Pederson、波特蘭發展局經濟發展主任Bobby Lee、Home Forward主席 Michael Buonocore、社區代表Jessica Li等。

翡翠區可負擔房屋項目，是一個以公共運輸系統作主導，由都會局（Metro）管轄的房屋發展計劃，在波特蘭市「房屋荒」的情況下，營造一個方便勞工階層乘坐公交車上下班的便捷環境。

ROSE CDC 的行政主任Nick Sauvie表示，感到非常榮幸能與多個部門和機構合作發展這項目，包括都會局、波特蘭房屋局、Home Forward 及俄勒岡州房屋及社區服務。

這一區近年來發展迅速，並且出現了「士紳化」現象(Gentrification) ，再加上Trimet 將在Division推行捷運巴士服務，加速「士紳化」。「士紳化」現象一般是指一個舊社區從原本聚集低收入人士，到重建後地價及租金上升，引來較高收入人士遷入取代原有低收入者。翡翠區委員會一直與負責翡翠區項目的亞太裔聯盟（APANO）監管著區內的發展，希望區內居民於發展後，仍能留在原區，享受一切發展的成果。

州參議員Michael Dembrow表示，翡翠區這個項目是他在州政府層面接觸過的多個項目中，有最多區內人士親自參與的，可以說是一個由社區主導的項目。

早在翡翠區成立之初，在多次的社區會議中，居民都表示希望有一個社區中心，讓大家可以聚集並舉行活動。在都會局購下舊傢俱店後，亞太裔聯盟就說服了都會局在未有任何發展方案前，免費借出予社區使用，於是就有了這個翡翠社區中心。這中心在過去兩年內，使用的人次多達二萬多人，這就證明本區確實需要一個活動場所。

為此，亞太裔聯盟，在今年三月已展開200萬元的籌款活動，將5,070呎地下層買下來，作為該機構的永久會址，並撥出其中約1,000 呎作為社區中心，給予社區人士使用。

這座耗資1,650萬元的新樓房，樓高四層，除了地下一層外，二樓至四樓共有48個由一房到三房的單位，工程將於2018年初開始，估計於2019年初竣工。

在周四的動土儀式中，代表們都執鏟拍照，寓意工程即將開始。相信這棟大樓落成後，將成為翡翠區的地標，並且聯同一些區內的新發展，讓翡翠區展現一翻新的景象。