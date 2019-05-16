翡翠區『店舖門面改善計劃』再次協助商戶改善門面

海城酒樓獲資助更換全新的LED 燈大招牌

（本報訊）在翡翠區的『店舖門面改善計劃』資助下，翡翠區內又一商戶受惠。

位於82街的海城海鮮酒樓，日前裝上全新光亮的LED 燈招牌，為酒樓增加了能見度，同時也為酒樓的一帶提升照明度，可謂一舉兩得。

翡翠區是屬於波特蘭市政府的繁榮小區計劃之一，政府承諾由2013年至2023年的十年期間，投放超過100萬元改善區內的環境。這100萬元的來源是徠至本區商戶所繳付的稅款，政府將這些稅款放回本區發展。

翡翠區將從政府得到的資金，撥出部份來設立『店舖門面改善計劃』，目的是要透過資助，穩定那些對本社區風格特色有貢獻的小商戶，讓其在更佳的營商環境下，改善業務，使其能持續的經營，最終促進翡翠區的穩定繁榮。

翡翠區歡迎區內小商戶申請『店舖門面改善計劃』，唯工程必需符合翡翠區的使命和價值觀。一經批核，翡翠區將資助工程費的75%或最高10,000元，商戶只需付25%。

自成立以來，已有多間商戶申請，雖然區內的華人商戶眾多，但申請這『店舖門面改善』資助的華人商戶卻很少。

翡翠區委員之一的本報負責人許張淑儀表示，當委員會向商戶介紹時，有商戶認為這是難以令人相信的優惠，也不願與委員們多談。她呼籲商戶們應多多利用這些資助，讓自己的店舖增值。

海城酒樓的東主Lisa 表示，非常高興翡翠區有這樣的資助計劃，這對做生意的商戶來說，實在是一個大幫忙。就以她餐館來說，招牌壞了，霎時間要拿一萬幾千來更換招牌，不是易事。今次有『店舖門面改善計劃』的資助，更換招牌的工程就變得輕鬆得多了。

翡翠區經理Linh Doan 表示，翡翠區委員會是一個由社區內的意願人士所組成的組織，組會包括有來自翡翠區的商戶、居民和東南區的社區人士等，他們均對支持本社區的工作和經濟發展工作感興趣。翡翠區委員就成了主導這區發展的班底。翡翠區委員會每月第三個星期二開會，歡迎有興趣的人士出席會議。