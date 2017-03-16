群英薈萃獻才藝 勁歌曼舞慶佳節 砵崙龍崗親義公所新春聯歡會場面熱烈

（本報記者俄廣才攝影報導）砵崙龍岡親義公所丁酉慶新春聯歡晚會，於3月12日在黃上皇海鮮酒家熱烈舉行。當晚六時許，宴會大廳已是張燈結綵，各界嘉賓彙聚一堂，三十五圍慶宴座無虛席。

台北駐西雅圖經濟文化辦事處文教中心主任陳敏永，砵崙中華會館、秉公保良堂、合勝堂、萃勝工商會、協勝堂、至孝篤親公所、海晏公所、李氏公所、遡源堂、香港會、粵聲社等本埠多家僑團元老、主席、代表，以及各界嘉賓逾三百人歡聚一堂，熱烈慶祝 2017新春佳節。

砵崙龍岡親義公所慶新春聯歡晚會，由副主席張淑儀主持。

晚七時許，在傳統的鳴炮儀式之後，西北龍獅團瑞獅隨著鏗鏘的鼓樂聲在喜慶的氣氛中起舞助慶，向各界來賓恭賀新春。

砵崙龍岡親義公所主席、元老趙錫業為醒獅採青，並向各界來賓致歡迎詞。

砵崙龍岡親義公所顧問張向陽，砵崙中華會館主席黃裔明，駐西雅圖經濟文化辦事處文教中心主任陳敏永，以及多位僑團首領、嘉賓先後致辭表示祝賀。

趙錫業主席在致歡迎詞時表示，砵崙龍崗親義公所是由劉、關、張、趙四個姓氏組成的、歷史悠久的僑團，崇尚忠孝釋義、忠勇愛國。隨著時代發展的需要，四姓宗親將繼續發揚優良傳統，增進與各兄弟僑團的協調與合作，積極推動海內外僑界的聯誼工作。趙錫業主席表示，希望將龍崗精神發揚光大、薪火相傳，為促進僑社的安定與繁榮作出新的貢獻。

砵崙龍岡親義公所顧問張向陽在致辭時，感謝文教中心主任陳敏永，以及各位僑領及各界嘉賓的光臨，使聯歡晚會的氣氛分外熱烈。他特別感謝龍崗公所的兩位元老趙錫業和劉錦贊，在他們以及歷屆主席、顧問們的帶領下，龍崗公所的會務得到了不斷地發展，增強了會所的凝聚力

中華會館副主席黃裔明在致辭時，感謝砵崙龍岡親義公所多年來對中華會館的大力支持，希望與龍崗公所以及各僑團秉承互勉互勵、攜手並進的優良傳統，為僑社的安定與繁榮共同努力。

台北經濟文化辦事處文教中心主任陳敏永在致賀詞時，盛讚砵崙龍岡親義公所為積極開展本地會務工作所做出的貢獻。指出，砵崙龍岡親義公所具有悠久的歷史及優良的傳統，長期以來一直大力支持駐西雅圖台北經濟文化辦事處的各項工作，並與本地各僑團一道同心攜手促進僑社繁榮，為華裔社區的和睦共融做出了重要貢獻。陳敏永主任表示，竭誠歡迎各界僑胞包括來自大陸的僑胞，到經濟與基礎建設不斷迅速發展的台灣去旅遊、觀光，文教辦事處將會提供一些資訊供大家參考，以及提供一些相關的服務。

隨後，砵崙龍岡親義公所副主席張淑儀介紹與會嘉賓，副主席、元老劉錦贊致答謝詞。

龍岡親義公所特別邀請了來自西雅圖麗聲娛樂公司的歌手為來賓們演唱了多首流行金曲，多名本地歌手亦同台聯袂演出。台上勁歌不斷，台下漫舞翩遷，精彩的表演贏得了滿堂喝彩。

晚會還舉行了豐富多彩的幸運抽獎活動，送出獎品四十多份，大獎Ipad平板電腦一部，由賓客甄鳳如小姐幸運地贏得。

十時許，聯歡晚會在熱烈溫馨的氣氛中落下帷幕，但賓客們仍興致勃勃，點唱，卡拉OK一番至十一時。