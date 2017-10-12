美麗傳奇」重臨波特蘭　24及25日舉行兩場免費音樂佈道會

由香港藝人組成的「美麗傳奇」重臨波特蘭 24及25日舉行兩場音樂佈道會

小金子隨團分享訊息 歡迎各界參加 免費入場

（本報訊）由五位香港重量級唱作人所組成的「美麗傳奇」福音歌唱隊，繼去年在本市成功舉行過一次音樂佈道會後，今年該團的2017美加音樂佈道之旅，亦將重臨波特蘭市，並分別於10月24日及25日，在波特蘭東南區的砵崙華人宣道會和Lake Oswego 的中誠浸信會舉行兩場音樂佈道會，今次，除了五位歌手外，還邀請了小金子（喬宏太太）作分享，這是難得的機會，兩場活動都是免費入場，歡迎各界人士參加。

今次隨團的五位歌手分別有《美麗傳奇》及《天愛》福音專輯監制及歌手劉港源，福音組合Eternity創作總監及歌手黎嘉俊、全港青年歌唱冠軍陳芷盈、唱作歌手兼節目主持李雯希及馬來西亞唱作歌手龔柯允等。位位都是香港樂壇的實力派音樂人。

美麗傳奇Eternity音樂佈道事工由1985年1月1日開始，到現在已超過30年了。2009年更成立了一個非牟利音樂佈道機構，名叫永恆音樂事工，Eternity Music Ministry,簡稱EMM。透過EMM 這個平台舉辦和協辦的佈道聚會，平均每年超過200場次；而最多一年有345場。旗下的新一代福音歌手 Eternity Girls以一曲「回家」成功打開香港流行樂壇的大門，讓福音變成普及文化。

美麗傳奇希望能藉著樂曲優美的旋律與你說話，帶給你安慰，鼓勵和祝福。

今次最難得的，是得到小金子的到來，與本地朋分享信息。小金子（人稱：喬媽）是藝人喬宏的太太，多年來盡心盡力地關心各界演藝人士，深受尊敬。現時小金子與丈夫一生愛主，盡心傳主的福音，夫妻二人一起走過風風雨雨、經歷主愛，踏上非一般的恩典之路。她的見證已成為了不少人的鼓勵。

《美麗傳奇》的領導人劉港源，甘願放下薪酬豐厚的工作，勇敢踏上荊棘滿途的宗教音樂製作路。經過十多年的努力，他的音樂終於打動了英皇娛樂公司，邀請他來製作「天愛」系列的福音歌曲，使福音歌曲變成了主流音樂，且廣受樂迷接受和歡迎，歌手們一邊做宣傳一邊傳福音，令到更多人在歌曲裏經歷神的愛與更新！之後又成就了一個個的福音音樂佈道奇蹟。

今次劉港源將率領多位基督徒藝人歌手到來，與波特蘭的朋友，用音樂來分享生命見證。機會難得，歡迎各界人士踴躍參加。除了聽好歌外，還可感受這班藝人所經歷的愛。

「美麗傳奇」在波特蘭的音樂佈道會分別是：

10月24日（二）晚七時半在砵崙華人宣道會（7435 SE Foster Rd., Portland）

10月25日（三）晚七時半在中誠浸信會（1595 Greentree Rd., Lake Oswego）

《美麗傳奇》美加音樂佈道會將於10月24日(星期二)晚上7時半在本教會舉行，小金子（喬宏太太）亦隨團與大家分享信息和作呼召。

《美麗傳奇》的領導人劉港源，甘願放下薪酬豐厚的工作，勇敢踏上荊棘滿途的宗教音樂製作路。經過十多年的努力，他的音樂終於打動了英皇娛樂公司，邀請他來製作「天愛」系列的福音歌曲，使福音歌曲變成了主流音樂，且廣受樂迷接受和歡迎，歌手們一邊做宣傳一邊傳福音，令到更多人在歌曲裏經歷神的愛與更新！之後又成就了一個個的福音音樂佈道奇蹟。

小金子與丈夫一生愛主，盡心傳主的福音，夫妻二人一起走過風雨、經歷主愛，踏上非一般的恩典之路。她的見證已成為了不少人的鼓勵。

10月25日晚，美麗傳奇將在中誠浸信會舉行在波特蘭的第二晚音樂佈道會。請會眾廣邀朋友，特別是未信的朋友出席聚會。