美軍神秘空天飛機飛行780天后返回

（綜合報導）日前，美國空軍的空天飛機X-37B成功返回地球，創紀錄地在軌飛行780天。據稱，這已是X-37B第五次完成太空任務，此次飛行時長超過了其2017年的紀錄62天。

美國空軍聲明稱，10月27日凌晨3點51分，X-37B空天飛機在經過創紀錄的780天在軌飛行後，成功降落在NASA(美國國家航空航天局)肯尼迪航天中心。

有媒體稱，這架絕密的空天飛機最開始僅預期飛行240天，而目前實際飛行時間超過預期的三倍多，這也是這架可重複使用空天飛機的第五次飛行任務。

美國空軍參謀長戴維•戈德費恩上將表示，“天空不再是空軍的極限，如果國會批准，天空將不再是美國太空部隊的極限”。

據媒體說，由於美國空軍就X-37B項目披露的信息有限，外界對X-37B在太空任務的真實意圖一直猜測紛紛。 X-37B項目最初起源於NASA對可重複使用空天飛機的研究，但此後該項目範圍不斷擴展，成為一項絕​​密的軍事項目。有傳言稱，該項目可能幫助美國空軍研究諸如能夠在眨眼間“消失”的微型間諜衛星等技術。

雖然美國空軍的聲明沒有提供更多關於X-37B進行的許多實驗性質的細節，但助長了上述猜測。

聲明援引美國空軍快速能力辦公室主任蘭迪•瓦爾登的話說，X-37B不斷突破極限，它不僅實現了迄今最長的一次飛行，還成功完成了所有任務目標，包括開展空軍研究實驗室的實驗、釋放小型衛星等。

據悉，X-37B於2017年9月7日搭乘美國太空探索技術公司(SpaceX)的“獵鷹9”號火箭升空，一直至近日才返回。