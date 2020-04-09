美軍特種兵下場造口罩，速度感人！



據美國國防部網站3日消息，為了解決美國防疫物資短缺，美國陸軍特種部隊等多個單位，開始派兵參與口罩生產。

報導稱，美軍第一特種作戰群下轄部隊已在基地開始生產口罩等防疫物資，供物資短缺的前線醫護人員使用。目前，這些物資將供應軍隊醫院和地方合作機構。

據稱，生產工作主要由該部隊集團支援營負責，轉產用的縫紉機來自負責修補降落傘的部門。據美國廣播公司（ABC）新聞頻道稱，該部隊目前的主攻方向，是運用3D打印技術生產防護面罩、生產可重複使用的N95口罩，以及研究加大產能的相關事宜。

這位集團支援營營長認為，該部隊目前的工作“對幫助醫護人員和美國同胞來說，是一次非凡的努力。”他還表示，這對鍛煉部隊學習創造性解決問題而言，是一次值得的演練。“尤其是美軍擁有全世界最強大的實力。”這位營長說。

但從國防部和ABC新聞提供的數據看，在該部隊動用了各項新技術後，產量仍低得尷尬。

“空中運輸排一天能生產200個口罩，最開始，我們只有5台輕型縫紉機。但我們會努力爭取每週能造1000-1500個”這個營長如是說。

相比之下，此前蘭博基尼汽車公司在改組生產線後，手工口罩日產量為1000只。

據美國軍方相關網站介紹，美國第一特種作戰群的集團支援營，主要工作是負責特戰群作戰時架設基地、維修生產等後方支援任務。

在介紹文件裡，該部隊自稱有效減少了官僚主義對支援工作的干涉，一切從實戰出發，在需要時能做到“快速部署、有力支援”。

由於口罩短缺，美軍不少單位都在設法尋找替代方案。

據美國《海軍陸戰隊時報》網站6日消息，為了應對疫情期間口罩嚴重不足，該網站登了一則“手工指南”，教部隊官兵用軍服短袖製作簡易口罩。

除了海軍陸戰隊的“手工指南”外，近日美國防長埃斯珀稱，美軍士兵要盡量保持2米的社交距離，否則需要戴上口罩，或者將“乾淨的T卹或布製作成口罩遮蓋口鼻”。