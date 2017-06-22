美西北中華聯合會舉行表彰晚會 慶祝華裔社區2017玫瑰節巡遊隊取得圓滿成功

（本報記者俄廣才攝影報導）為慶祝華裔社區玫瑰節巡遊隊在波特蘭2017玫瑰節大巡遊中的成功表演，6月17日晚，美西北中華聯合會在黃上皇酒家舉行了慶功表彰晚會。

美西北中華聯合會主席胡麗濤、副主席張凱先後致辭，衷心感謝並盛讚「華裔社區玫瑰節巡遊隊」的全體義工們不辭辛苦，連續七年參加波特蘭玫瑰節大巡遊，為宣揚中華文化、展示俄勒岡華裔社區文化藝術做出的積極努力與無私奉獻精神。

晚會上，特邀嘉賓砵崙華埠歷史基金會Jackie Peterson-Loomis博士，向來賓們介紹了位於唐人街的砵崙華埠歷史博物館的概況。

聯合會主席胡麗濤、副主席張凱為在組織、策劃本屆巡遊活動中做出突出貢獻的藝術總監張立；導演朱麗、盧曉紅，以及連續七年參加巡遊活動的趙焱明、曾麗佳、江靈、胡悅、李筱堅、婁薇薇等資深隊員頒發了獎狀。

波特蘭中國聯誼會副會長李世斌在致辭時表示，2010年，本地十六家僑團聯合組建了美西北中華聯合會，自2011年起波特蘭玫瑰節巡遊隊伍中便多了一道美麗的華夏風韻。

李世斌指出，2010至2017的7年之間，波特蘭中國聯誼會會長換了三屆，但聯誼會對玫瑰節游行的熱情投入從來沒有改變。每年，聯誼會都將玫瑰節巡遊列為該會的重大活動項目；每年，都投入大量人力物力，招募隊員和志願者、組織排練並籌備服裝道具。在美西北中華聯合會和中國聯誼會，以及聯合其他僑社團體和熱心人士的共同努力之下，華裔社區的巡遊隊伍一年比一年壯大，節目一年比一年更精彩。

西北華人聯合會與波特蘭中國聯誼會風雨同舟七年，我們今天能座在一起共同慶祝，是大家長期互相尊重、互相理解、互相支持的結果。未來的合作將更及和諧並且更富成效，也將為華人社區和波特蘭做出更多的貢獻。

駐舊金山總領館總領事羅林泉發來賀信，向全體參演人員以及為活動提供支持的波特蘭各界僑胞致以親切問候。

羅總領事在賀信中表示，美西北中華聯合會以弘揚中華傳統文化為己任，連續七年組織參加玫瑰節巡遊，以濃郁的中華文化特色成為玫瑰節活動中一道亮麗的風景線，在波特蘭贏得了廣泛好評。

羅林泉總領事希望美西北華人聯合會繼續團結、帶動波特蘭各界僑胞，發揮自身特點與優勢弘揚中國文化，做祖國和平統一的「連心橋」。