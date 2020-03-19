美製新冠肺炎疫苗 首次人體試驗



（綜合報導）美國衛生官員16日表示，一種可能被採用的新冠肺炎疫苗已在西雅圖展開首次人體試驗，以進行評估，這使全球抗疫行動燃起了希望。

不過這種疫苗還須經過更多試驗階段，以證明有效且安全，而這可能會花費1年到18個月時間。

這種疫苗名為mRNA-1273，是由國家衛生研究院(NIH)的科學家以及麻州劍橋(Cambridge)生技公司Moderna的合作人員一同研發。

國家衛生研究院說：「這項開放性試驗將在大約6週期間，動用45名年齡介於18至55歲的健康成年志工，第一位志工今天已使用了試驗疫苗。」

另外，CureVac生技公司老闆霍普（Dietmar Hopp）表示，疫苗得先進行動物及人體實驗，按目前進度，只要聯邦政府機構核准，可望在今年秋天問世，趕在下一波的疫情前。

霍普並證實總統特朗普打算買下CureVac的報導，不過他強調，無法接受一家德國公司研發出來的疫苗只有美國能用，因此拒絕特朗普的要求。

特朗普這個月初在白宮會晤CureVac執行長時出價10億美元，打算買下CureVac的科學家和技術，為美國獨家生產疫苗，消息傳出引起德國政府的高度不滿。

CureVac股權8成屬霍普所有，微軟公司創辦人蓋茲成立的比爾暨梅琳達蓋茲基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）也是投資者之一。現年79歲的霍普是德國著名的億萬富豪，曾創辦商用軟體巨擘思愛普（SAP）。