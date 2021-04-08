美衛生局設50萬獎金 求舒適有效口罩設計



（綜合報導）口罩在疫情中成了日常必備配件，但戴起來可能刺激皮膚、造成耳痛，或讓水氣蒙上眼鏡。因此美國衛生及公共服務部發起50萬美元的「口罩創新大挑戰」（Mask Innovation Challenge)，徵求舒服又防疫的口罩。

有意參賽者可在4月21日前提交創新點子，既要能解決戴口罩的困擾，也要有效阻擋新冠肺炎傳染，但必須是美國公民或合法居民才能領獎。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）數據，境內目前已有超過1.65億人接種疫苗。但戴口罩仍是重要防疫措施之一。

負責準備及因應行動的衛生部代理助理部長鮑曼在新聞稿中說：「我們知道，正確且持續戴口罩有助於降低SARS-CoV-2病毒及其他呼吸道疾病傳播，但許多人因為不同原因，不願意戴口罩。我們希望透過這項口罩設計競賽，讓全國民眾一起參與研

發有效又舒適的新口罩，這能幫助我們控制疫情，並為未來的緊急公衛事件做更充足的準備。」

美國媒體有報導，許多人不願戴口罩，是因為不易呼吸，而且眼鏡易起霧，也有礙溝通，在臉上也未必舒服。

競賽第一階段會選出10人，每人可獲1萬美元。評選標準包括過濾效率、吸入氣流阻力、服貼度和其他依設計而不同的測試法。

衛生部表示，口罩設計不准含有可吸入或可經皮膚、口鼻吸收的噴霧或藥物，也不可用濾網、額外頭帶或耳掛來改裝經核准的呼吸器或食品暨藥物管理局（FDA）批准的外科口罩。

進入比賽第2階段後，參賽者可提交能利用材質過濾效率研究，並符合過濾、服貼、舒適、易於大規模製造等標準的原型。

這些口罩原型會經檢驗，看是否符合過濾及吸入氣流阻力的標準，最後選出5名優勝者，共享40萬美元獎金。

這項比賽由衛生部、美國國家職業安全衛生研究所（NIOSH）、美國生物醫學高級研究與發展管理局（BARDA）合辦。詳情可查閱網頁：https://www.challenge.gov/challenge/mask-innovation-challenge/