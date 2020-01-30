美聯航宣布下月取消部分赴中國北京、上海、香港航線

（綜合報導）據CNBC消息稱，本周二美聯航（United Airline）宣布将在2月1日至2月8日期間、暫停部分中國航線，因爲新型冠狀病毒疫情讓出行需求嚴重下滑。

本周二美國疾病控制與預防中心（CDC）建議旅客避免所有非必要的中國旅行。

美聯航是美國所有航空公司當中開通中國航線服務最多的。目前尚不清楚美聯航是否會取消更多中國航線。

在聲明中，美聯航表示将會持續監測疫情進展，如果需要将随時調整航班。當前取消的航線包括從舊金山機場、紐瓦克機場前往香港的航班，從華盛頓特區杜勒斯機場、紐瓦克機場、芝加哥機場前往北京的航班，從舊金山、紐瓦克、芝加哥前往上海的航班。

目前只有美聯航宣布了暫停航班的消息。美國航空（American Airlines）稱自己仍在監測疫情的進展。

另據知情人士透露，在新型冠狀病毒爆發之際，白宮已告知航空公司高管，他們正在考慮「斷航」，暫停所有從中國飛往美國的航班。

美國衛生部官員表示，特朗普政府正在考慮採取各種措施來遏制病毒蔓延，並對中國航班實施臨時禁令。美聯航、達美航空和美國航空對已經預定前往中國的旅客實行免收取消和改簽機票的費用。

另外，加拿大航空公司亦宣佈由30日起暫停來往中國北京和上海的航班。加航表示，停飛決定是遵照加拿大政府發布的，相關旅遊警示而定，由周四開始至2月29日將不會有航班來往中國內地，並會通知已購票的乘客，協助他們改成其他航空公司或全額退款。據悉，加航目前有33班航班往來多倫多、溫哥華、北京、上海等地。