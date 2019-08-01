美聯儲2008年以來首次降息　對你生活有何影響

（綜合報導）美國聯邦儲備委員會星期三(7月31日)宣布降息25個基點，將聯邦基金利率目標區間下調至2.00%至2.25%。這是美聯儲自2008年以來首次降息，理由是對全球經濟的擔憂 和美國通脹疲軟。

美聯儲在最近的兩天政策會議結束時發表聲明說，決定“根據全球發展對經濟前景的影響以及緩和的通脹壓力來降息”，並表示願意在必要時會進一步降低借貸成本。美聯儲還表示將“繼續監測”未來信息對經濟的影響，並表示將採取適當行動，“保持”美國經濟持續增長。

這次的降幅不大，但還是可能直接或間接影響到平常生活中接觸到的各種利率。

房屋淨值信用額度（Home equity line of credit, HELOC）

HELOC的利率通常與最優惠利率挂鈎，而最優惠利率受到聯儲基準利率的影響。HELOC的利率下降預計會在30到60天内出現。具體來說，如果你的房屋淨值是3萬元，利率下降以後，每月可以少付6.25元。

在這次降息以前，聯儲自2015年以來已經加了9次息，借貸人每月還的錢漲了56元；所以即便這回下降了，HELOC利率還是會比幾年前高2個百分點。

可調利率抵押貸款（Adjustable-rate mortgages）

可調利率抵押貸款的利率本來就是每年調整的，因此聯儲這次的降息決定（以及未來還可能繼續降息的決定），可能會在下一次利率調整時集中體現。之前專家預計的是，如果聯儲一年内降息1個百分點（現在是0.25個），可調利率抵押貸款的利率會下降0.5%，如果貸款額是20萬，每月還款就少56元。

固定利率抵押貸款（Fixed-rate mortgage）

聯儲降息隻會間接影響到30年期或其他長期固定利率貸款，這是因爲，這些貸款的利息更多是與通脹預期和經濟前景預期挂鈎。固定利率貸款利率在過去幾個月裏已經接連下降，30年期利率上周爲4.08%，比去年11月少了将近1.1%，不過即便如此，由于人們對經濟和低通脹的擔憂加深，選擇貸款買房的人還是持續減少。

汽車貸款

前兩年聯儲加息的時候汽車市場反應就不是很明顯，因爲車商總是出盡法寶搞促銷刺激銷售。而現在汽車銷售總體減緩，車商競争加劇，再遇上降息，想買車的人可能在幾周内就能看到變化，每月還款額會減少。

信用卡

用卡利率也是與最優惠利率直接相關的，不過，降息對它的影響可能不會像升息一樣來得快。這是因爲，信用卡公司通常都會在合約裏注明，在最優惠利率變化後的前60天内，使用最高優惠利率，因此降息的影響可能要到那之後才會體現。

不過之前的9次加息已經讓信用卡利率漲了不少。以欠5千元卡債爲例，加息9次最低還款額已經增加9元，而這次降息25個基點，最低還款額隻會少1塊錢。

儲蓄利率

聯儲要降息的傳言幾個月前就有了，所以不少銀行早已紛紛降低了儲蓄利率。而一些本來以年收益率高而聞名的網絡儲蓄銀行，也很有可能在一兩個月内跟上這個節奏（有的已經行動起來了），到時候儲戶的收益就會減少。