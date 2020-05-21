美移民局申請12億救援金 擬調漲簽證費用



由于新冠疫情，處理公民申請和工作簽證的公民及移民服務局（USCIS）資金已耗盡，並表示需要獲得國會緊急撥款並會提高各收費以維持運營。

USCIS周日表示，由于新冠疫情，申請數量急劇下降，令到收入也急降，已沒資金來維持營運。USCIS表示，已向國會申請12億美元救助，並提議對申請費徵收10%的附加費。

移民局發言人表示，美國國土安全部下屬的美國移民局上周五（5月15日）已向國會通報了目前的情況，並正尋求一次性緊急援助金。

移民局主要是通過收費來維持運作。目前，美國大部分移民系統已停頓。國務院幾乎暫停了所有簽證處理程序，並且限制了來美旅行。4月，總統特朗普宣布暫停發放綠卡60天，以保護因疫情失業的美國人不受外來競争影響。而移民局也暫停了面對面的服務，包括所有面談和入籍儀式。美國移民局估計，到本財年結束時，各類簽證申請的受理量將下降約61%，今年夏天將耗盡資金。

CNN報導，移民政策研究所的美國移民政策專案分析師皮爾斯表示，移民局的資金枯竭是行政當局政策導致移民局收到申請數量減少的結果。皮爾斯表示，在2017財年結束到2019財年期間，美國移民局收到的申請數量減少了近90萬份。

上周，美國移民局採取行動，通過臨時修改簽證要求，讓某些“對美國食品供應鏈至關重要”的季節性工人更容易留在美國。

已經在美國的工人將被允許在美國停留更長時間，無需先回國，也可以立即開始工作，無需等待完全批准，這讓無法從海外雇用工人的雇主更容易從國內的人才庫中挑選。4月，國土安全部對直接在農業行業工作的外國工人做出了類似改變。

國土安全部代理部長沃爾夫最近幾周更暗示了即將到來的移民限制，特別是與學生簽證有關的限制。他說“我們正在研究學生簽證的問題。我們知道這個專案存在欺詐、濫用，現在是時候處理這個問題了。”

移民局沒有透露是否會裁員或要員工放無薪假，但表示已削減了開支，并且如無國會緊急撥款，“

會採取更嚴厲措施使該機構繼續運轉”。