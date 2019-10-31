美眾院將表決彈劾特朗普的程序

（綜合報導）美國國會眾議院議長佩洛西日前宣布,在經過數週的秘密調查後,眾議院全體議員將在10月31日就彈劾美國總統特朗普的程序進行表決。這一行動將把彈劾調查推向公開階段，“並徹底清除關於特朗普政府是否有權繼續阻礙眾議院行動的任何疑問。”

據《華爾街日報》報導，將於31日表決的議案包括建立公開聽證會的程序、授權公佈證詞記錄、概述眾議院委員會將證據移交司法委員會的程序，以及確定特朗普及其律師的合法程序權利。此次表決標誌著眾議院將舉行公開聽證會，並將閉門聽證會時收集到的信息對外公開。

美國法律並沒有規定彈劾調查必須經眾議院全體成員批准，其程序往往由控制眾議院的多數黨進行說明。自9月24日在眾議院佔多數席位的民主黨宣布對特朗普開啟彈劾調查以來，民主黨一直反對就彈劾調查進行投票。但其實他們私下里很擔心，得票不高可能會讓政治上脆弱的民主黨人陷入困境。正因如此，數週以來特朗普政府及國會共和黨人一直質疑民主黨發起的彈劾調查存在合法性問題。

白宮新聞秘書格里沙姆28日說，佩洛西“終於承認了其他美國人已經知道的事情——民主黨人正在進行一場未經授權的彈劾調查，拒絕給予總統正當彈劾程序，他們秘密的、見不得人的、不公開進行的閉門做證完全是非法的，而且是不可逆轉”。來自加州的共和黨眾議員、眾院少數黨領袖凱文·麥卡錫在推特上說：“我們不會把亞當·希夫(民主黨人、眾議院情報委員會主席)和佩洛西的虛假彈劾合法化。 ”

眾院民主黨人的聲明發出了迄今為止最明確的信號。 《紐約時報》評論說，這表明民主黨人相信持續一個月的彈劾調查已經步入正軌，並將使他們能夠在感恩節之前提出有效的彈劾案。民主黨人擔心，如果不就彈劾條款進行投票，彈劾調查將拖到明年並失去動力。