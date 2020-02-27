美疾控中心警告：美爆發無可避免 N95口罩不足



（綜合報導）新冠肺炎疫情已經從中國蔓延至亞洲、歐洲等地，儘管美國確診人數仍有限，不過美國疾病管制預防中心高層官員警告，源自中國的新冠肺炎疫情有可能成為全球大流行病，而且病毒在美國境內擴散是早晚的事情。

新冠肺炎全球確診病例激增，CDC警告美國無可避免出現社區感染之際，美國衛生部長艾薩(Alex Azar)警告，美國需要的N95口罩數量還短缺2.7億片。

美國疾病管制預防中心(CDC)首席副主任舒查特(Anne Schuchat)在記者會上表示：「現在，與其說這種情況是否會發生，還不如說什麼時候會發生，美國會有多少人被感染，其中又有多少人會患上重症或引發更多的併發症。我們多年來一直在準備應對此類威脅並減少疫情對我們社區的衝擊。」

衛生部長艾薩強調，美國公眾目前面臨的風險仍低，但隨著疫情在全球擴散，情況有可能迅速改變。

艾薩說：「美國普通民眾面臨的直接風險仍低。但正如我們警告過的，這有可能迅速改變。現在，在包括亞洲以外的數十個國家都出現了社區傳播，這很讓人擔心。其他國家發生的社區擴散將使我們越來越難以把疫情成功遏制在國門之外。這就是為什麼我們已經與州、地方和私營部門的合作夥伴密切合作，為減緩美國潛在的病毒傳播做準備，因為我們很可能會在美國看到更多的病例，就像我們從這次疫情開始以來一直所說的。」

艾薩表示，美國目前有57個確診新冠病毒病例，美國會出現更多新冠肺炎確診病例，他已要求參院小組委員會核准25億美元的預算案，協助對抗疫情。雖然對美國大眾而言，立即性風險仍低，但除了亞洲之外，多個國家也爆發社區感染，這非常令人擔憂。其中，伊朗、義大利疫情快速蔓延的現象，尤其讓他憂心。

艾薩直指美國的N95口罩庫存只有3,000萬副，但疫情若爆發，得需要3億副N95口罩才足以保護醫療工作人員。

由於新冠肺炎引發債券殖利率跳水，讓人們更加擔憂全球經濟正在顯著放緩，美股持續重挫。道指在24日暴跌1031點後再挫近880點，連兩日跌點達1900點。衛生官員警告美國可能爆發疫情的言論嚇壞投資人，導致股指逆轉直下。史指2008年11月以來首度連兩日跌幅逾3%；道指則是2018年2月來最差的連兩日跌幅。

美股連續2天慘遭血洗，特朗普為此大發雷霆，認為衛生官員的警告嚇唬了投資者。