美疾控中心刊中國清朝武官「繡豹圖」 被批種族歧視…



（本報訊）美國疾病預防及控制中心（CDC）日前出版最新一期醫學期刊《新發傳染病》（Emerging Infectious Diseases），選用中國清朝「三品武官繡豹圖」作為封面，圖畫中有數只「俯衝的蝙蝠」，被批種族歧視。

除了這封面外，刊載在這份醫學雜誌中的文章，字裡行間中更充滿東方主義，有媒體說：甚至強行將新冠病毒和中國歷史扯在一起。

封面作者署名文章稱，「繡豹圖」上的動物，除龍、獨角獸及麒麟之外，其他都可能是導致人畜共患疾病的病毒宿主，能夠傳播可能導致人類呼吸道感染的病毒。文章最後更指，蝙蝠正是新冠病毒的宿主，「也許一個人的地位可能會在某些圈子裡給人帶來好處，但它們並不能防止病毒和其他疾病的傳播」。

報導指，兩名封面作者均為傳染病學家，並未涉及歷史文化領域。其中布里德洛夫（Byron Breedlove）就職於美國疾控中心，而馮春海（音譯，Isaac Chun-Hai Fung）為華裔流行病學副教授。

事件引起多名亞裔科學家不滿，紛紛指摘該刊物「對東亞文化一竅不通」，抨擊封面作者「不科學和種族歧視」。

美國疾控中心已經將此圖從社交網站刪除，但官網卻未對期刊內容作任何更改。美國疾控中心此前在其網站上確認，新冠病毒源於蝙蝠。

三品武官繡豹圖，又名“三品武官補子”，現存於美國大都會藝術博物館。據史料記載，補子是我國古代官員朝服上的一塊方形圖案。官服補子的根源要追溯到唐代武則天統治時期，一直沿用至清代。

清朝武官勇猛善戰，官服以走獸為補子圖案，以彰顯其勇敢。官銜不同，補子圖案不同：一品麒麟，二品獅，三品豹，四品虎，五品熊，六品彪，七品、八品是犀牛，九品海馬。

可是這一代表中國古代社會文化製度的文物，卻被美國醫學雜誌用來與新冠病毒聯繫在一起。

在疫情之初，西方就將新冠病毒爆發與中國人的飲食習慣聯繫在一起，一段中國女子“吃蝙蝠”的視頻加劇了這種刻板印象。但時至今日，醫學界尚未就新冠病毒起源何處達成共識。