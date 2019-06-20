美洲獅多次靠近城市疑是尋找水源

（本報綜述）近日，美洲獅多次發現在本州的Hood River 地區出沒，雖然當地出現美洲獅本來很正常，但美洲獅多次頻繁出現引起人們的不安。

據稱，星期一晚上，一隻美洲獅出現在Hood河，另一隻在Cascade Locks，還有一隻在Post Canyon附近。

目前，不確切知道為什麼會有如此多的目擊事件。分析認為，隨著天氣變得乾燥，美洲獅可能會越來越靠近城市尋找水源。

到現在為止，沒有關於動物受傷或美洲獅威脅行人的報導。

據了解，Cascade Locks已經一個月內三次發現有美洲獅，但警方稱只看過一次美洲獅，還不確定目擊報告的數據是否準確。Hood河的居民們報告說他們在18街和Cascade Avenue附近看到了一隻美洲獅在建築物周圍走動，但當警察搜查該地區時，卻什麼也沒發現。警察後來在13街和Sherman大道附近看到有美洲獅向南走，馬上追踪，但跟掉了。警方已通知了俄勒岡州魚類和野生動物部。

據悉，如果找到美洲獅，只能由魚和野生動物部決定如何處理它們。除非美洲獅對人類構成威脅，否則該部門不會傷害美洲獅。

如果你遇到美洲獅，建議保持冷靜，想辦法使自己看起來盡可能強大。根據警長辦公室的說法，你應該慢慢後退，不要背向美洲獅，還要給它留一個明確的出口。立即接走孩子和小寵物，記住突然的動作可能會引發攻擊。