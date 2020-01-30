美撤僑包機飛抵加州　僑民需監控3天

（綜合報導）武漢肺炎疫情嚴峻，美國派往武漢撤僑的包機當地時間週三（29日）返抵加州，機上僑民需接受監控3天。

包機在當地時間週三早上飛抵位於南加州的馬奇空軍基地，機上共載有201乘客，他們是國務院職員、在華工作的美國承包商及公民。乘客們在中國登機時已經接受了兩次體檢，包機在阿拉斯加安克雷奇加油時再接受了兩次，均沒有發現病徵。

他們在飛抵加州後，會在臨時房屋接受進一步健康篩檢。來自美國疾病控制及預防中心（CDC）的醫生表示，這些僑民會接受3天的監控，但不是被隔離，不過他們在這期間若想離開的基地話，當局會決定是否讓他們離開；一旦有需要時，官員亦有權將他們隔離。

阿拉斯加醫護人員津克講述包機飛抵時的情況，稱工作人員歡迎乘客回國時，機上傳來一片歡呼聲，工作人員都深受感動和激勵。

撤僑的包機由原來在民航機場降落改為在空軍基地降落。

美國消費者新聞與商業頻道週二（28日）引述知情人士報道，白宮官員當天與國內主要航空公司高層通電話，指美方其中一個控制疫情的選項，就是臨時禁制中國赴美的航班。不過，英國傳媒其後引述知情人士指，白宮週二開會後決定不取消有關航班，但表明若獲得公共衞生數據的支持，不排除日後暫時禁止中國赴美航班。

今次美方從武漢撤僑行動，包機接載包括9名孩童在內的240人，他們是國務院職員、在華工作的美國承包商及公民。根據原先計劃，包機將由武漢飛往加州安大略國際機場，降落後停泊在特別的客機大樓，機上乘客不會行經普通的通道，因此不會接觸外界。

政府為此建設的隔離設施據報已準備就緒，包機乘客落機後，將直接住進位於機場最內部的隔離區，那裏備有床鋪、浴室、運動器械及餐飲等；乘客將逗留3天至14天不等。隔離期間若有親友探訪，隔離人士亦只可通過電話交談，避免病毒擴散。

安大略國際機場其後表示，雖然機場當局已經準備就緒，但國務院決定改變目的地，包機最終降落在加州裏弗賽德縣一個空軍基地。

美西時間上午10點多，僑民開始陸續下飛機，由專車送往空軍基地招待所，再分批進入醫務室測量體溫。在醫務室有專人向他們介紹接下來的安排，并表示不強制乘客留在空軍基地隔離。有消息透露，機上所有僑民都簽署了一份歸國計劃，自願在空軍基地隔離至少三天。