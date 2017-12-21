美或面臨30年移民制度最大改革：白宮大力推行擇優移民

（綜合報道）為終止川普政府所表示的「鏈式移民」制，白宮正在發起反對現行親屬移民制的大規模輿論運動，準備明年大力推廣擇優移民制度。

據報道，在受伊斯蘭國煽動的孟加拉裔極端分子12月12日到曼哈頓中城發起自殺爆炸之前，川普政府已為製造輿論運動做好準備。它蒐集數據，力圖證明現行的合法移民制度不僅是欠缺考慮，而且危險並傷害美國工人。

白宮發言人吉德利談到政府考慮的理由時表示，「我們相信數據驅動政策，這類數據將推動投票。常識性美國優先移民政策正是總統所建議的。」

白宮官員本週向美聯社獨家提供了他們的策略剛要，並且表示數據顯示需要立即改革。但他們的努力將面臨困難的政治氣候，即使國會共和黨議員也不願意在2018年中期選舉之前加入移民制度大辯論。

這一問題預計將成為總統川普1月30日國情咨文的重要內容之一。白宮也計劃由總統發表其他聲明、由內閣官員出面介紹或到保守派媒體推動這一議題。

政府上星期四以部落格提供的關鍵數字開始這場製造輿論行動：國安部的數據顯示在2005年到2016年的將近1300萬非法移民當中，將近930萬都是跟隨家人前來美國，過去10年獲得的綠卡的移民當中，只有十五分之一是靠技術進入美國。

政府計劃發表的其他資訊包括：突出美國監獄中的移民數字、評估移民法庭積壓案件和庇護案處理延期的報告，發表政府所表示的移民同恐怖主義的關係等文章。

批評者質疑政府過去選擇性使用誤導數字的做法。撇開家庭為基礎的親屬移民制、轉向擇優移民制將是美國30年來移民制度上的最激進變革。它將終止白宮所表示的「鏈式移民」，即移民為美國帶來一連串家人，替代它的將是強調教育和就業潛力的「積分制」–也就是其他國家越來越多采用的擇優制。