美或將出新規：享公共福利計畫的合法移民恐被奪身份

（綜合報導）據美國媒體報導，美國國土安全部近期或公佈新規，凡曾使用公共福利計畫的合法移民，其合法移民身份恐被剝奪，申請綠卡時也將面臨更大阻力;紐約移民聯盟當地時間13日召開電話會議，受邀專家表示，這一新規對合法移民影響極大。

該新規去年浮出水面，白宮預算辦公室日前表示，總統特朗普正在考慮推出新規，但具體細則尚未公佈；據此前出爐的草案，在美國合法居留的移民，如果個人或家庭成員曾使用醫療補助計畫(Medicaid)、兒童醫療保險、糧食券(food stamps)、婦女及嬰幼兒營養計畫(WIC)以及其他福利計畫，其合法移民身份可能被剝奪，申請綠卡時也將面臨更大阻力。

對此，紐約移民聯盟健康政策主任卡紅(Claudia Calhoon)表示，此舉實質上是將過去移民不得成為“公共負擔”的政策擴大化。

卡紅說，1999年制定的現行準則對“公共負擔”定義很狹窄，只包括政府直接現金援助或長期照護等“主要仰賴政府生活”的人，糧食券和學前班等大多數非現金福利並不包括在內；“此新規一旦實施，將對移民社區和社區經濟影響極大，尤其是那些家有小孩、同時仰賴福利的家庭”。

不過卡紅表示，根據目前的資訊，這項新規只針對綠卡持有者、正在申請綠卡者等合法移民，如果持有綠卡者同時正在申請入籍，應該不會受到影響。他說，目前還不知這項新規的細則，但料將在未來幾周或秋季出爐，然後進入公眾評論期。