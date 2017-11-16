美心臟協會修訂高血壓標準 高血壓患者即時急增3千萬

（綜合報導）美國心臟協會週一頒布新指引，把釐定高血壓的診斷讀數調低，此舉即時令美國罹患高血壓的人數急增3,000萬人，意味美國有接近一半成年人患有高血壓。罹患高血壓會令出現心臟病、中風和罹患其他病症的機會增加。

高血壓在美國是繼吸煙後，導致心臟病和中風死亡的第二大原因。美國心臟協會和美國心臟病學院，十四年來首次更新高血壓指引，高血壓的標準由以往上壓140下壓90，下調至上壓130下壓80，即時令美國患高血壓的人口增加14%。

根據新標準，45歲以下的高血壓患者，男性增加兩倍、女性增加一倍。美國近一半成年人，即超過一億人患有高血壓，比之前增加三千萬。

美國都蘭大學公共衞生學院教授惠爾頓表示：「一半成年人，這的確是可悲事實，我們必須努力協助成年人健康生活，協助醫護人員提出建議，如何生活健康。」

不過醫生表示，新指引下，新增的高血壓患者只有百分之二人需要服藥，大部分人可從改變生活習慣入手，包括減肥、多做運動、戒煙、減低壓力等。

新指引下，新增的高血壓患者只有百分之二人需要服藥，大部分人可從改變生活習慣入手，包括減肥、多做運動、戒煙、減低壓力等。

但做瑜伽、常喝咖啡、茶等方法，指引稱沒有足夠證據證明可以降低血壓。