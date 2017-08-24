美強力球頭獎飆升至6.5億美元 史上第三高

(綜合報導)19日開出的美國強力球獎仍無人中獎，目前頭獎獎金已累積到6.5億美元，成為美國史上第三高的彩票頭獎金額，下次開獎日期為當地時間23日晚。

據美國中文網報導，星期六晚的勁球中獎白球號碼為17,19,39,43和68，勁球號碼為13，「加倍給力」為4倍。

由於沒有人中獎，5.3億美元的頭獎金額繼續累積到下一期，使得下星期三開獎的勁球獎頭獎飆升到了6.5億美元，成為美國歷史上第三高的彩票頭獎金額。在人們狂熱的彩票購買潮推動下，彩票獎金數目可能積累得更多。

雖然頭獎沒有中，但已經購買了彩票的民眾先別急著將彩票丟進垃圾桶。 8張分別在加州、佛州、密蘇里州、北卡、新澤西州和賓州售出的彩票中了100萬美元的二等獎。

有六張在紐約州售出的彩票中了5萬美元的三等獎。

257張在紐約州售出的彩票中了100元的四等獎（5個白球號碼猜中4個），另外649張在紐約州售出的彩票也中了100元的5等獎（5個白球號碼猜中3個，並猜中勁球號碼）。

強力球彩票目前在全美44個州合法銷售，但售出彩票最多的州在哪兒？統計數字顯示，去年年初，勁球獎出現美國歷史最高的15億元頭獎期間，羅得島居民購買的彩票最多，平均每人3.44張。看看下面這張表格，對彩票一往情深的都是人口不多的小州，人滿為患的加州平均每位居民購買的張數只有1.25。

美國人喜歡買彩票，據北美各州彩票協會的數據，去年美國民眾花了800多億美元購買彩票，超過電影、視頻遊戲、書籍、音樂和體育門票的消費總額。