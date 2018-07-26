美安檢將用3D電腦掃描 檢查旅客隨身行李

（綜合報導）美國聯邦運輸安全局（TSA）將採用電腦掃描（CT scan）新科技，取代老舊的X光掃描機，在美國各地檢查旅客隨身行李。

報導指，目前機場的舊X光掃描機，無法查到行李內是否藏有爆炸物品，新款類比式3D電腦斷層攝影掃描機則可以看穿行李箱，方便檢查人員了解行李內是否有攜帶危險物品。

紐約甘迺迪國際機場的美國航空公司（American Airlines）安檢站，將是運輸安全局第一個推出新式3D電腦掃描機的地點。

由於舊式X光掃描機的檢查盲點，使運輸安全局訂出規定，要求旅客在機場接受安檢時，必須把電子產品、食物、液體以及粉末類物品從皮包或隨身行李中取出。新款3D電腦斷層攝影掃描機上路之後，將可讓旅客在機場接受安檢時省去這等麻煩。

就像醫院使用的同款掃描機，類比式3D電腦斷層攝影掃描機可以看穿行李內的雜物，讓檢查人員針對特定部位放大畫面，也可以讓畫面360度旋轉。

美國運輸安全局局長佩科斯奇表示，這是革命性的新技術，或許再過5年左右，乘客在機場接受安檢時，將再也不必從隨身行李內取出任何物品。

美國運輸安全局計畫在2018年底之前，在全美各地機場啟用15部3D電掃描機，2019年內則將添購大約240部。如要在美國所有機場安檢站都採用這款掃描機，總共大約需要2000部。