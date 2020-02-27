美國預計新冠疫情將大範圍傳播 白宮尋求緊急撥款



（綜合報導）周二（25日），美國疾控中心下屬國家免疫和呼吸系統疾病中心表示，預計新冠肺炎疫情將在美國大範圍傳播，並尋求國會緊急撥款約18億美元作為應對。

在25日舉行的電話吹風會上，美國疾控中心下屬國家免疫和呼吸系統疾病中心主任南希⋅梅索尼耶表示預計疫情將在美國境內出現大範圍傳播，問題只在於什麼時候，不過也表示政府對疫情帶來的威脅究竟程度如何尚不完全確定。梅索尼耶表示呼籲美國企業、學校、社區等為疫情可能爆發做好準備。她還表示，未來疫情在美國的傳播將對人們的日常生活造成嚴重干擾。

美國白宮預算辦公室24日致信國會，為應對新冠肺炎疫情可能在美國爆發尋求總計約18億美元的緊急撥款，其中12.5億美元為新撥款，5.35億美元為此前為應對埃博拉疫情準備的緊急撥款，白宮申請將這5.35億美元轉為應對新冠肺炎疫情緊急撥款。白宮預算辦公室還在信中表示，衛生與公共服務部也將把內部各項財政資金優先用於應對新冠肺炎疫情，加上24日向國會申請的緊急撥款，衛生與公共服務部預計將為應對疫情準備總計約25億美元。

25日，美國衛生與公共服務部部長阿紮帶領相關官員就新冠肺炎疫情在美國發展的情況向國會議員做閉門報告。閉門會議結束後，美國國會參議院撥款委員會主席謝爾比對媒體表示，就目前情況來看，25億美元用於應對疫情可能不夠。參議院衛生、教育、勞工及保險委員會主席亞曆山大也表示，25億美元不夠，國會將給予更多撥款。

據美國疾病控制和預防中心24號發佈的最新數據，24號，美國確診病例已升至53例。其中，36例是從“鑽石公主”號郵輪撤回的美國公民，2例為美國發生的人際傳播。美國疾控中心同時表示，撤僑的美國公民確診病例可能還會增加。