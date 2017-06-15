美國西北區中國協會成功舉辦“絲綢之路”拍賣會

（本報實習記者王倩韞攝影報導）六月八日（上週四），由美國西北區中國協會舉辦的第二十七屆商品拍賣會在市中心舉行。此次的拍賣會以“絲綢之路”為主題，拍賣會成交額為三萬餘元，所拍善款將全部用於資助協會專案發展及促進文化交流等。到場嘉賓包括美國西北區中國協會主席Ming Brink、中國駐三藩市大使館商務負責人馮翔和孫佳、大西北中國貿易顧問公司總裁Paul Millius、波特蘭港務局業務發展及產業部經理Douglas J. Smith等等．．．．。

隨著中國的經濟發展迅速，越來越多的美國企業願意和中方合作，不過因為中國經濟以及商業運營模式的差異導致很多美國企業就放棄了這些機會。而美國西北區中國協會這一非營利性組織恰恰為此貿易合作以及中美文化交流提供了溝通橋樑作用。

據瞭解，活動主辦方自發起拍品徵集後，收到共100餘件拍賣品，都與主題“絲綢之路”有關，包括玉器，陶瓷茶杯，中國傳統山水畫等等。。。不少商業名流慕名前來參加這一場具有中國特色的拍賣會。除了傳統的拍賣形式，協會還為到場嘉賓呈現了一場精彩的中式服裝走秀，阿拉伯手風琴演奏，和Prof. Li表演的中式打鼓。

協會主席Ming Brink表示，作為一年一度的拍賣晚宴，將這次晚宴定名為“絲綢之路”是因為它是中國歷史上具有文化意義的事件之一，並對協會內的老外成員影響的非常大。此次拍賣活動得到了Anonymous Matching, Port of Portland, Pure Space 以及 Pacific Office Automation等單位企業的大力支持，對這些企業深表表示感激。Ming激動地說，“我非常感謝當晚到場的每一位嘉賓，這真的是一場非常愉快的夜晚。當我看到很多新朋友和老朋友前來捧場的時候，我真的特別感激。希望以後這樣的活動越來越多，可以促進協會內成員的交流和感情，協會也會越辦越好！”當晚，Precision Door Service, Margaret Pugh，Paul Millius，Maryhill Winery以及Ming自己等眾多商業名流像“絲綢之路”拍賣晚宴捐贈了包括夏威夷雙人遊，豪華十人晚餐，1920年代的波斯地毯等等參加慈善拍賣。

活動主辦方相關負責人，協會的執行總監Leilie Atiyeh介紹，本次拍賣會的拍品質量好，實用價值高。同時，拍品價格也很親民，是一場高性價比的拍賣會。同時，拍品的類型也很豐富，年度跨度大，可以滿足不同年齡階段的人們需求。其中有協會主席Ming Brink提供的夏威夷雙人遊拍出了1700元，1920年代的波斯地毯則有由一對老夫婦出價1000元拍得。

協會主席Ｍing堅信，通過“絲綢之路”拍賣晚宴，一定會喚起更多的美國企業對中國商業感興趣。也為美國西北地方中國協會在俄勒岡以及華盛頓地區提高了一定的知名度。