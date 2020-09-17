美國衛生部長阿扎爾宣佈俄勒岡州進入公共衛生緊急狀態



（本報綜述）因連場的山火，本州宣佈進入緊急狀態後，再因山火引起的空氣污染，周三美國衛生部長阿扎爾亦宣佈俄勒岡州進入公共衛生緊急狀態。

本州參議員默克利（Merkley）周三表示：俄勒岡州已在百年一度的疫情大流行的公共衛生緊急事件中，現在，嚴重的山火和有害的空氣加劇了州民要面對的公共健康危險。

阿扎爾部長說，宣佈進入公共衛生緊急狀態，將使醫療機構和供應商在滿足健康需求方面具有更大的靈活性。他說，”美國衛生部將於俄勒岡州衛生部密切合作，監察醫療機構的需求，支持他們在山火期間挽救生命和保護健康的工作。”

山火造成的濃煙籠罩整個地區，連日來本地區的空氣質量一直處於危險和不健康的水平。 衛生官員表示，者可能會給患有哮喘和其他肺部疾病的人們帶來嚴重的健康問題。

本州的眾議員施拉德表示：“俄勒岡州目前的空氣質量是全世界最差的。來自西海岸大火的煙塵已經擴散到東海岸和歐洲部分地區。”

衛生官員呼籲民眾盡量留在室內，確保不會成為空氣的污染者之一。

俄勒岡的議會代表團表示，他們已敦促該部門批准出本州的公共衛生緊急狀態聲明。預計該聲明將為俄勒岡州帶來以下資源：

－事件管理團隊和區域緊急情況協調員將與當局和緊急應變官員、醫務人員等進行協調，並根據州的要求監督設備的分配。

－啟動國家災難醫療系統，該系統將向州官員和特別應變小組提供技術支援。

－使用數據和工具來支援各縣的緊急應變隊，幫助預測、計劃和應對高危人群的需求。

默克利參議員的辦公室還表示，還會有更多的國民警衛隊消防員，在9月20日之前被派往火場，協助救火。

早前特朗普總統已批准俄勒岡州宣佈進入重大災害的聲明，這將有助受災的州民和社區獲得援助。

今早，州運輸部的聯邦公路管理局宣佈，俄勒岡州獲500萬元聯邦資助，維修受到山火影響的道路和橋樑。而這筆援助金很快就會到位，美國運輸部長趙小蘭表示，希望這筆聯邦資助能幫助俄勒岡州盡快從這場極盡破壞的山火中恢復過來。

據報導，山火已令到不少公路和運輸設施被嚴重破壞，在Cascade山脈一帶的公路均要封路，限制了威廉汨谷和本州中部的交通往來。

美國國家公路交通安全管理局局長Nicole Nason亦發聲明表示，今天的援助金只是代表聯邦對俄勒岡州承諾的首付，確保俄州受山火破壞的公路基建得到修復。