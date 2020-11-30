美國肉品廠經理拿疫情開玩笑？ 賭多少員工染疫 ，遭停職 pdxnow Today

（綜合報導）愛阿華州泰森食品公司(Tyson Foods)的經理階層，在新冠疫情愈趨嚴竣時，被揭竟用「多少員工會染疫」來聚賭；不當行為在一宗訴訟案 中被揭發後，這些高管19日遭停職、調查。

位於滑鐵盧的泰森肉品處理工廠2800名員工，1000多人確診感染，至少六人死亡，住院無數。 首席執行官班克斯說，對管理階層的指控若屬實，「極為令人不安」，「這種行為絕不代表本公司的價值觀」。 他說，公司已聘請律師事務所代為調查，公司將「採取一切手段，杜絕這種不堪的行為」。 他已將涉嫌人員無薪停職。

病死員工家屬聘請律師控告泰森公司，訴訟過程揭露，肉品廠經理哈特今年春季在管理人員中開賭盤，大家「丟現金，贏者全拿」，賭全廠將有多少員工確診。

經理拿員工健康開玩笑的新聞，18日被當地報章首度揭露後，當地居民和社媒反應激烈。 該區州議員史密斯說，如果指控屬實，應立即開除哈特，負責公衛的官員也該受到調查。

經理打賭那一陣子，地方官已向泰森公司施壓，要它關廠避疫，但泰森以工廠一天要處理2萬頭豬，關廠不但影響豬農，也衝擊全國肉品供應鏈 。

史密斯說，經理群明知病毒已在氾濫，且傳播到當地社區，「我們聽到越多，越感覺到，這是多麼邪惡、存心不良。」

州長雷諾茲未勒令泰森關廠避疫，還稱讚泰森主管主動採取安全措施。 6月，她簽署法令，免除業者新冠病疫相關的法律責任。 她19日被問到這麼信賴泰森主管，是不是失誤；但她不直接回答，只說政府人員曾到工廠檢查。

4月到泰森肉品加工廠視察的黑鷹郡警長說，他看到的景象讓他「震撼之極」，工人都未保持社交距離，也未戴防護面具或口罩；管理人員則說 ，他們有責任現場督工，以免美國民眾挨餓。