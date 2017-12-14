美國聖誕樹短缺：金融危機惹禍 種樹人轉種葡萄、大麻

美國今年聖誕樹供應短缺、價格上漲，部分原因是10年前那場金融危機，致使聖誕樹種植量下降。美國全國聖誕樹協會表示，聖誕樹價格比去年上漲5％到10％；數據顯示，自2008年以來，聖誕樹價格上漲一倍多。

全國聖誕樹協會發言人道格•亨德利表示，「今年（聖誕樹）供應與需求之間不那麼平衡，供應緊張。」亨德利和一些專家表示，聖誕樹短缺原因之一是金融危機及其引發的經濟蕭條。美國2007年爆發次級抵押貸款危機。危機爆發前，在美國聖誕樹主要供應地俄勒岡州和北卡羅來納州，種樹人預測需求量會增長；危機爆發後，銷量驟跌，聖誕樹嚴重過剩。俄勒岡州立大學推廣服務中心教授、聖誕樹專家沙爾•蘭德格倫表示，這導致聖誕樹種植數量急劇減少。「人們離開這個行業，我們（這個行業）收縮了。」蘭德格倫表示。2010年至2015年，俄勒岡州聖誕樹種植面積從23168公頃減少到16682公頃。

不少人轉為種植其他更賺錢的農作物。據報道，俄勒岡州一些樹農改種釀酒用葡萄，小部分人改種大麻。聖誕樹上市前，需要生長多年；多年前減少種植，近些年後果顯現。據報道，自然環境變差和運輸車輛燃料漲價同樣導致聖誕樹數量下降、價格上漲。