美國老年人住房優惠政策

在鄉村地區, 70年前的1949年,國會通過住房法案第504款,授權農業部主持一個“鄉村地區老年人住房修繕改造貸款”(Rural Repair and Rehabilitation Grants for the Elderly)項目。申請者也要求62歲以上,收入低於當地中位數的50%。符合條件的可以得到最多兩萬美元的20年低息(1%)貸款和/或7,500美元無需償還的補貼,用來修理或改造老舊的住房。

在這些措施當中,1959年國會通過的住房法案當中的第202款,《老年人住房援助》(Supportive Housing for the Elderly)條款,至今已經60年。該項目針對的是年齡62歲以上、收入低於該地區收入中位數50%的老年人。聯邦政府根據全國的統計數據,將經費劃撥到地方,由民間的非營利組織通過競爭,中標後籌建和運營公寓樓,其中不少是教會或兄弟會組織。聯邦提供項目建設經費,或購置物業加以改造的費用,在其合規運營期間持續得到聯邦的經費支持。

(綜合報導)哈佛大學老年研究中心預測,到2035年,65歲以上的老人將占美國人口的五分之一,而且三分之一的美國住家至少有一位超過65歲的老人,這給提供可負擔的、方便老人生活的住房造成了前所未有的壓力。聯邦政府住房及城市發展部(Department of Housing and Urban Development, HUD,本文以下簡稱為住房部)以及其他部門,採取了許多措施,為老年人提供了130多萬個優惠住房單元,在一定程度上緩解了養老住房問題。

You are here:

You might also like...