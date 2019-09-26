美國老年人住房優惠政策

（綜合報導）哈佛大學老年研究中心預測，到2035年，65歲以上的老人將占美國人口的五分之一，而且三分之一的美國住家至少有一位超過65歲的老人，這給提供可負擔的、方便老人生活的住房造成了前所未有的壓力。聯邦政府住房及城市發展部（Department of Housing and Urban Development, HUD，本文以下簡稱為住房部）以及其他部門，採取了許多措施，為老年人提供了130多萬個優惠住房單元，在一定程度上緩解了養老住房問題。

這些聯邦政府的政策措施一共有23項，其中兩項（住房部和農業部各一項）是專為老年人而設的。住房部還有三項措施針對的是老年人和殘障人士。其他18項措施涵蓋多種類型的住房福利，其中有專門的老年人優惠政策，例如根據老年人的收入來決定租金等。以上措施當中13項有具體數字可查，總計超過94萬個住房單位是提供給老年人的。其他並非專門幫助老年人的住房項目，實際上也有不少住房提供給了老年人。所有這些老年人享受的廉租房、公房和公寓式多住戶房屋，加起來不少於130萬個單位。

在這些措施當中，1959年國會通過的住房法案當中的第202款，《老年人住房援助》（Supportive Housing for the Elderly）條款，至今已經60年。該項目針對的是年齡62歲以上、收入低於該地區收入中位數50%的老年人。聯邦政府根據全國的統計數據，將經費劃撥到地方，由民間的非營利組織通過競爭，中標後籌建和運營公寓樓，其中不少是教會或兄弟會組織。聯邦提供項目建設經費，或購置物業加以改造的費用，在其合規運營期間持續得到聯邦的經費支持。

享受住房部202條款優惠的老年人，現在平均年齡為79歲，80歲以上的佔39%。他們的平均年收入一萬多美元（2015年為13,238美元），調整後收入通常都低於這個數字，他們只需拿出調整後收入的30%繳付房租，聯邦政府則向主辦機構補償運營費用與租金收入的差額。這些老人生活基本都可以自理，但是也有百分之三四十身體虛弱，需要提供輔助服務，例如打掃衛生、配餐和前往醫院看病的交通等。該項目在全國范圍支持的老年人住房共有40萬個單位，每年聯邦政府為此支出大約4.5億美元。

在鄉村地區， 70年前的1949年，國會通過住房法案第504款，授權農業部主持一個“鄉村地區老年人住房修繕改造貸款”（Rural Repair and Rehabilitation Grants for the Elderly）項目。申請者也要求62歲以上，收入低於當地中位數的50%。符合條件的可以得到最多兩萬美元的20年低息（1%）貸款和/或7,500美元無需償還的補貼，用來修理或改造老舊的住房。

位於明州諾斯菲爾德（Northfield）的三聯公寓（Three Links Apartments）是一處有2萬居民的老年社區。在住房及城市發展部的資助下，社區進行了無障礙通行改造，讓行動不便的老年人可以獨立生活。 住房部還有三個項目，一個是向老年人或殘障人士提供購買公寓房的優惠貸款，另外兩個項目，資助的是機構申請者，合格者可以獲得優惠貸款，用來開發老人院護理院等，接收需要醫療護理或其他生活協助的老年人或殘障人士。

在其他18個項目當中，有一個是農業部主管的鄉村租賃住房計劃（Section 515 Rural Rental Housing program）。該計劃為低收入者在偏遠地區租賃公寓房提供優惠條件，受益者當中有60%為65歲以上的老年人或身體殘障的人士。與住房部第202優惠條款一樣，農業部的優惠住房計劃租金也不超過租客年收入的30%。目前全美國偏遠地區享受這個優惠計劃的有55萬個住房單元。