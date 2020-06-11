美國稅局：收到這張卡別扔 那是疫情紓困金



美國國稅局（IRS）正在向美國人發放400多萬筆紓困金，以應對新冠肺炎給個人經濟造成的衝擊。近一批紓困金，國稅局已轉用借記卡（Debit Card）形式發放，但有民眾收到卡後，誤為那是「垃圾郵件」而隨手扔掉。

國稅局特別提醒民眾，這是該局發給民眾的紓困金，民眾須留意，勿把真錢當詐騙或廣告！。

這張卡也叫EIP卡，就是經濟補助金（Economic Impact Payments）的縮寫。卡的正面有「Visa」字樣，卡上銀行名稱為「MetaBank」（國稅局金融代理商）。收到後需要致電800-240-8100激活才能使用。

EIP卡允許收款人從銀行的自動櫃員機（ATM）中提取資金，可以在網上使用，也可以在任何接受Visa卡的零售場所使用，還可以將錢提出來轉入個人銀行帳戶，每天有1,000美元的ATM取款限額。取款無需支付任何手續費，但是某些交易需要支付一定費用。

美國財政部部長姆努欽在一份聲明中說：「預付借記卡很安全，使用方便，而且能讓我們迅速把錢交給美國人。」「收件人可以立即激活並安全地使用這些卡。」

有一點你會知道是否錯過了紓困金，就是你會收到國稅局IRS的一封信，說明你應該已經收到了多少錢，信末有特朗普總統的簽名。IRS的信通常在紓困款發放兩週後寄出。

如果你不小心把自己的預付卡當作「垃圾郵件」扔掉了，該怎麼辦？解決該問題的一種方法是致電IRS信件底部的電話號碼800-919-9835，或者上國稅局網站：irs.gov/coronavirus。

此外，如果你確信自己把卡扔掉或放錯了地方，可以登錄EIPCard.com以阻止未經授權的交易，並致電1-800-240-8100進行舉報。