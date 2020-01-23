美國確診首例新型肺炎！疾控中心證實西雅圖一男子曾到武漢

（綜合報導）美國疾病控制及預防中心 (CDC) 在周二（21日）證實，美國已確診首宗新型冠狀病毒病例，患者是一名居住在西雅圖，早前曾到過武漢，但CDC表示目前對公眾的風險仍低。

根據CDC所發佈的消息，患者為一30多歲男子，居住在華州以北的斯諾霍米什時並沒有任何病徵，但到了周日（19日），即四天之後他感到不適求診，週一（20日）下午確診為新型肺炎。他目前在艾弗里特（Everett）一醫院進行隔離，情況穩定，對醫護人員及公眾不構成威脅。

CDC 官員認為這起病例對於公衛安全危險性仍低，因為患者很快就尋求醫療協助，而且對於醫護人員的篩檢治療都很配合，現在相關單位已經開始追蹤過去幾天和他有過接觸的對象，並準備列出清單以密切追蹤觀察。

CDC 免疫與呼吸道症狀部門主管 Dr. Nancy Messonnier 表示，預估未來不只全世界會有更多確診病例回報，美國本土也會更多。CDC指出此新型肺炎起源地並未嚴陣以待做好防疫工作，也未積極對民眾宣導公衛防疫知識，造成蔓延擴散之勢；並呼籲所有民眾都要有防疫意識觀念，做好萬全準備。

CDC於上周五已開始在美國三個大機場：紐約甘迺迪機場、洛杉磯國際機場和三藩市國際機場，篩檢來自中國武漢的旅客；本周亞特蘭大國際機場和芝加哥奧黑爾國際機場亦將啟動篩檢機制；旅行健康警示也從第一級升至第二級。除此之外，衞生官員也計劃強制所有來自武漢機場的旅客，使用上述5個機場入境美國。受篩檢的旅客需要回答一系列關於呼吸道症狀的問題，並且被測量體溫。若症狀不符合新型冠狀病毒肺炎的症狀則不會被羈留。若旅客有符合此新型疾病的症狀，則會被轉送到就近另一地點做進一步篩檢，並回答更多問題以查測出究竟是不是感染新型肺炎，或是一般流感。

中國武漢肺炎疫情自2019年12月起爆出，短短不到1個月就已快速累積到超過300例確診個案，台灣、泰國、日本、南韓，到今天美國也有確診病例，且已有死亡傳出，疫情快速蔓延。世界衛生組織(WHO)亦確認「武漢肺炎」元凶是一株人體首見的新型冠狀病毒株，與2002年造成全球813人死亡的SARS病毒相似度高達79%，但並非同一株，而是過去從未在人體中發現的冠狀病毒新毒株，並命名為「2019新型冠狀病毒」。目前新型冠狀病毒感染的肺炎疫情從感染人群的地理分佈來看，跟武漢華南海鮮市場關係密切。根據武漢衛健委的通報，頭一批出現不明原因肺炎的病人，大多來自這裡。

新型肺炎在美國本土已有首起病例，一般流感疫情也在本季達到近20年來的最惡劣的情況。根據 CDC 數據顯示，2019-2020年目前因流感致死病例就高達2900人；預估今年流感總死亡病例恐將與2017-2018年總共約61,000起死亡病例相去不遠。專家也建議，還沒有接種流感疫苗的民眾請儘速到附近藥局診所接種流感疫苗，平時也記得多用肥皂洗手、咳嗽戴口罩，避免接觸野生動物及禽鳥、食用生肉生蛋等。

美國疾控中心在其網站上還發布關於中國新年的旅行警告。疾控中心表示，1月25日是中國新年第一天，如果計劃在中國新年期間前往亞洲探望朋友或親戚，或參加慶祝活動，須採取一些預防措施以保持安全和健康。