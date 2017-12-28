美國民眾打爆911 驚呼外星入侵

（綜合報道）一個黃昏，一道魚形狀的巨大白光在空中飛行，身後還拖著長長的尾巴，引發了許多人恐慌。其實，這是美國太空探索技術公司發射的一枚火箭。

12月24日報導，黃昏剛過，美國南加州和亞利桑那州的居民就被嚇了一跳： 天空中，一道魚形狀的巨大白光在飛行，身後還拖著長長的尾巴。 它的出現不僅引發了人們的好奇，更引發了恐慌！

有人擔心是朝鮮的導彈射過來了，有人覺得肯定是在拍電影或電視，還有人認為是外星人的不明飛行物（UFO）入侵，外星人在天空中打出一個洞…… 這個UFO嚇壞了不少民眾，當地電視臺和執法部門接到了大量電話。 據悉，在洛杉磯縣（Los Angeles County），就有至少130人撥打911進行了報警。

美國太空探索技術公司（SpaceX）老闆馬斯克（Elon Musk） 也通過推特（Twitter）發了兩條推文： 「這絕對是外星人。」 「來自朝鮮的核異形不明飛行物。」

其實，美國人們受驚的不明物體是一枚SpaceX公司的「獵鷹-9號」火箭。

12月22日5時30分左右，這枚火箭在美國範登堡空軍基地發射升空，將美國銥星公司最新的10顆衛星送入到低地球軌道，這些衛星將用於手機全球通訊。