美國民眾共睹百年一遇美國大日蝕

（本報實習記者王倩韞攝影報導）本週一99年首見，跨越多州的超級大日蝕吸引了全國各地的人來到俄勒岡共同見證這歷史性的一刻。波特蘭各地已於上週末開始不同程度地塞車。

從華盛頓方向到波特蘭的路段一路上絕大多數都是華盛頓牌照的RV拖車。而日蝕眼鏡也在波特蘭售空，不少民眾需要開車去賽勒姆才可以買到。

週一上午10點18分左右，原本亮堂堂的天空突然昏暗了下來，氣溫也一下子驟降了10華氏度左右。周圍民眾都紛紛戴上日蝕眼鏡，抬頭觀看這一奇景，發出陣陣驚呼聲。

週一的日蝕還影響了波特蘭的俄勒岡動物園的部分動物。俄勒岡動物園的工作人員早在開園前就已經準備好了日蝕資訊台，給來帶動物園觀賞日蝕的遊客們科普日蝕形成的原因，以及部分動物可能會產生的變化。

在動物園哺乳動物和鳥類的觀賞台之前都配備了至少兩名動物研究專家，來記錄日蝕發生時，動物所產生的變化。因為日蝕會對動物的生物鐘產生影響，讓動物誤以為黑夜的來臨。

來自華盛頓州立大學的天文學教授漢克特意從西雅圖開車來到波特蘭觀賞日蝕。他表示，作文天文愛好者，我此刻是非常激動的。同時日蝕期間動物的變化也是我非常期待所看到的，因為書本上一直說動物會產生變化。在俄勒岡動物園一邊看動物的變化，一邊觀看日蝕，簡直就是兩全其美。