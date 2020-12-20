美國政要包括副總統已接種疫苗 盼給予國民信心
（綜合報導）美國一直在等候新冠疫苗的出現，希望能控制目前極為嚴峻的疫情，這日已到了，並且正式在全國各地展開接種疫苗的行動，但有許多民眾對疫苗可能出現的不良反應感到十分擔憂，約有三分之一的人表示不願接種，其中尤以非裔拒絕疫苗的比例最高。
媒體報導，阿拉斯加的一名醫護工作者，周三在接種輝瑞疫苗後約10分鐘，立即出現了明顯的過敏反應，需住院接受治療，但情況穩定。18日田納西州一名女護理師在鏡頭前接種後，沒有多久就突然發生昏倒狀況，這一暈，讓部分美國人開始質疑新冠疫苗接種的安全性。
美國CDC指出，許多類型的疫苗在施打後，都曾出現暈眩狀況，數據也顯示，有3.5%女性和3%男性在接種疫苗後，至少有一次發生過暈眩狀況，且暈眩的時間並不會持續太久。
有調查顯示只有約六成的受訪者表示會考慮接種疫苗。為了釋除民間的疑慮，美國政要紛紛要直播接種疫苗，向美國民眾展示他們接種的鏡頭，目的在表達疫苗的安全和有效，希望對民眾起帶頭示範作用。副總統彭斯（Mike Pence）今天上午直播接種疫苗。他說，「我沒有什麼感覺，非常好。」彭斯盛讚疫苗為「醫學奇蹟」。據悉，眾議員議長佩洛西亦已接種了。美國衛生與公共服務部部長阿紮爾在接受采訪時說，自己很快將進行接種。
當選總統拜登在週三也對媒體表示說，他無意超越優先次序，但78歲的他也屬於高風險人群，所以下週會公開接種，並藉此向公眾展示疫苗的安全性。此前拜登曾表示，一月份入主白宮後，對抗新冠疫情將是他的工作重點。
美國CDC指出，許多類型的疫苗在施打後，都曾出現暈眩狀況，數據也顯示，有3.5%女性和3%男性在接種疫苗後，至少有一次發生過暈眩狀況，且暈眩的時間並不會持續太久。
有關多個州，包括俄勒岡州，接獲疫苗分配劑量被減的消息，今天負責監管疫苗分發工作的佩納將軍公開道歉，對此前多州被告知下一批疫苗數量可能被削減的消息，佩納表示他將對“傳達錯誤”負全責。疫苗將按原定劑量送到各州。佩納將軍亦提到，在周五獲美國食品藥物管理局（FDA）批准了莫德纳(Moderna)疫苗針對18歲以上人群的緊急使用許可，首批600萬劑疫苗將被分發至全美各地。Moderna疫苗的有效率預計達94.1%，其與輝瑞疫苗明顯的差別在於不需要儲存在極低溫的。
在消息也令本地的醫護人員放心，有更多人能盡快得到疫苗注射，而醫護人員表示這將可減低因新冠病毒造成的死亡人數。
今天本州的新增確診有1,542宗，死亡36宗。截止19日，全州總確診有101,814宗，總死亡人數有1,340宗。今天有最多新增確診的包括有麥魯瑪縣326宗、萊恩縣（Lane）172宗、馬里恩縣161宗、華盛頓縣148宗、卡加瑪士縣109宗。
住院人數有回落，今天有536人，其中有104人需入住監護病床。