美國政府禁微信 可能有幾種措施



（綜合報導）特朗普政府越來越忌憚中國了，從封堵科學技術到媒體到今天的抖音微信，無所不用其極。關於美國禁止使用中國騰訊公司開發的、在全世界已有十幾億人使用的微信的消息，這幾天頗受關注。

據傳美國參議院的有關聽證會已經開了。行政當局也有所表態了。如果哪天早晨人們看到微信被禁這一條消息，大多數人應該不會感到驚奇了。

那麼，究竟會怎麼個禁法呢？ 估計比較可能的有下面幾個措施：

第一，就是微信app在美國全面下架。這主要是蘋果公司和安卓這兩大家手機app平台下架微信。這一招會堵住新的用戶，但對於現有的用戶並沒有多少影響。現有的用戶如果換手機仍然可以直接去騰訊網站下載微信最新版本。新買的手機也可以照此辦理。真正的影響，卻是各國的跟進。印度已經禁微信了，美國如果禁微信勢必引發更多的國家跟進。這對於騰訊辛辛苦苦開發的海外市場十分不利。

第二，就是美國政府告訴騰訊北美，把微信服務器搬出美國。估計搬到加拿大和墨西哥的可能性都不大。最有可能的，就是搬回中國。這一條不大會影響微信在美國的運營。

第三，美國各個單位的防火牆有可能會開始堵截騰訊的微信服務器。美國各個防火牆供應商對於互聯網上所有的網站都進行了歸類。各公立或私立單位根據分類決定堵截那些類別的網站以及放行哪些類別的網站。目前微信還是歸類在「社交類」，多數單位還沒有堵截。一旦重新歸類，就有可能進入被堵截的那一類。

當然，微信「藏貓貓」的本領特強。微信用戶端使用特殊的端口（port）跟微信服務器聯絡。如果這個特殊端口被堵住就是要port 443，這是https使用的，再不行就使用port 80 (http)。這兩個端口是最常用的。

如果有一天微信被禁了，其實很多的app完全可以替代。 最安全的是Telegram， 最便捷和最像微信的是Line, What’sApp 也不錯。和國內親友通信，完全可以使用微軟的Hotmail 或Yahoo mail。打電話可以使用 Google Voice，iPhone 的 FaceTime，等。國內的可能面臨的困難會多一些，例如無法用微信和國外用戶打電話了。