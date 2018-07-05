美國安檢又出新規！隨身零食需檢查

（綜合報導）聯邦運輸安全局才剛公布一項新規定，繼6月30日起，機場安檢人員加強檢查國際航班旅客的手提行李內的粉末物質後，就連零食都要從隨身行李裡拿出來，接受安檢。TSA發言人英格蘭表示，這不是該局的標準政策，只是去年公布的建議，旨在加快行李檢查流程；機場安檢主管可自行決定是否及何時要求乘客通關時，把零食拿出來檢查。

但根據旅客從航空公司收到的通知以及來自TSA安檢人員的資訊，檢查零食的「建議」已被迅速列入實際操作範疇，成為標準做法。

經常旅行的安妮說，她4月份在巴爾的摩-華盛頓國際馬歇爾機場時，TSA人員就要求排成長列的旅客把隨身攜帶的食物拿出來，單獨放入塑膠大盒裡接受螢幕篩檢。TSA人員只說：「對不起，這是新政策，我們現在要檢查了。」高爾說她以前沒碰過這種事，其他旅客顯然也都不知所措，開始在行李箱翻找零食，安檢移動速度明顯比平常慢很多。

英格蘭不認為檢查零食的措施是篩檢過度。他說，「我們做的每件事都有很好的理由，並非冒然而行。」他表示，檢查零食是為了做好偵查機上爆炸物工作，以減少需要特別標示進行人工搜索的行李數量。因為食物有可能看起來和爆炸物組成部分相似。在某些情況下，讓乘客提前從袋裡取出零食，會更有效率。

英格蘭承認，要乘客從行李中拿出食物「偶爾」會讓安檢速度變慢；但他堅稱，全國各地96％的乘客安檢等待時間是20分鐘以內。

在社群媒體上，旅客抱怨已經滿天飛。有人罵道：「要我們把所有零食從袋子裡挖出來，有史以來最笨的TSA規則。」有人嘲笑：「有恐怖分子用洋芋片做炸彈！」還有人擔心：「他們以後大概會要我們把袋裡的藥品拿出來，那就真的是侵犯隱私權了。」

此外，旅客攜帶大量粉末、包括食物、咖啡粉或化妝品，須把包裝袋打開，接受檢測是否為爆炸物。TSA表示，國內航班早已規定要進行額外檢查。

一名航空公司職員透露，鑑於有人圖謀在澳洲炸毀一架客機，所以TSA的制定這條新例。去年7月，多名襲擊者計畫把一個簡易爆炸裝置放在一班客機上，但該裝置未能通過登機櫃台。

TSA鼓勵旅客把超過12盎司的粉末物質放入托運行李中，以減少丟失的風險。TSA官員說，雖然澳洲的炸機陰謀促成TSA對粉末的關注，但這不是唯一原因，含有粉末炸藥的簡易爆炸裝置一直是備受關注的問題。

當被問到為何這起事件發生接近一年後，TSA才宣布加強檢查飛往美國的航班時，該官員說，TSA「想評估這種威脅」的風險，而這樣做需要進行試驗，及進行必要的討論和協調。」

美國航空公司正告訴國際旅客，攜帶超過一罐汽水容量的粉末，應當放在托運行李內，後者會經過更複雜的掃描，以偵測爆炸物。TSA希望把這種電腦斷層掃描技術應用到機場安全檢查站，檢查旅行的隨身行李。