美國國會終達協議 2萬億紓困案救市



（綜合報導）新冠肺炎疫情嚴重打擊美國經濟，共和、民主兩黨及華府就涉及2萬億美元的紓困案拉鋸多日後，參議院終在周三（25日）與華府達成協議，同意草案，這是美國史上金額最大的刺激經濟方案。

這是美國第3份新冠肺炎經濟紓困案，民主黨兩度在參議院阻撓該案通過，批評方案沒有向醫院及州提供足夠資金、對失業人士的資助不足，對接受資助的企業之監察也不足。

方案有5000億元用於資助受情打擊的行業；一部分資金用於向每個美國家庭提供最多3000元的援助；3500億元用於向小型企業提供貸款；2500億元用作支付失業救濟金；最少750億用作醫院開支。據指，國會正商討是否批出320億元，向航空公司提供資助或貸款。

此前，眾議院議長佩洛西指若參議院通過方案，眾議院也有可能通過。不過，她認為眾議院也有機會想改變該方案，投票或會再延遲。總統特朗普周二（24日）指：「國會今天應停止胡鬧並通過方案，延誤愈久，就愈難刺激經濟。」

參院最快將於周三表決，還需通過眾院一關，再交付特朗普總統簽署。

國會祭出重大紓困方案，緩解新冠肺炎疫情對經濟的衝擊，市場充滿樂觀，美股在24日大反彈，道瓊飆漲11%，創下了1933年以來最高的單日漲幅。

儘管美國新冠肺炎確診病例已逾5萬例，總統特朗普仍堅持防疫與經濟能達成平衡，他表示，希望美國經濟能在復活節前重新啟動。今年復活節為4月12日。

特朗普24日在白宮接受霍士新聞頻道專訪時重申周一（3/23）在防疫記者會上的立場表示，美國不是建立在關閉的基礎上，美國民眾充滿朝氣、活力與精力，不想被鎖在房子、公寓或某些空間中。

特朗普16日發布的15天緩和疫情擴散指南預計在31日到期。他表示，會在期限到期時進行評估，若是需要多點時間，會予以延長。但他也指出，美國必須解除封鎖，必須讓民眾比預期更早重返工作崗位。

他不厭其煩地表示，美國不能持續關閉。若是企業持續關閉，民眾將失業，這將會摧毀這個國家，不希望解決方案比問題本身更糟糕。

一向視經濟表現為任內最重要政績的特朗普表示，希望能在復活節前重新啟動美國經濟。特朗普堅稱，即使重返崗位，仍能有效控制病毒傳播，民眾會繼續保持良好的衛生習慣與維持社交距離。

美國的新冠肺炎確診病例於24日已突破5萬，美國過去24小時內的增長病例數佔全球3成以上，世衛（WHO）官員警告指出，美國已成為最新的疫情中心。